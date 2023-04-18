Як змінилися суми виплат військовим з початку року: дані Мінфіну — Finance.ua

Як змінилися суми виплат військовим з початку року: дані Мінфіну Сьогодні 12:47 — Казна та Політика

Як змінилися суми виплат військовим з початку року: дані Мінфіну

У березні 2023 року на грошове утримання військовослужбовців із загального фонду державного бюджету спрямували 67,3 млрд гривень. Це менше, ніж у січні (71,8 млрд гривень) та лютому (76,9 млрд гривень).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

За даними міністерства, загальна сума касових видатків за січень-березень 2023 року становить 636,3 млрд гривень. У березні видатки становили 225,2 млрд гривень.

У структурі видатків найбільше — 276,4 млрд гривень (у березні — 87,4 млрд гривень) — спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 216 млрд гривень (у березні — 67,3 млрд гривень).

Таким чином, витрати на грошове утримання військовослужбовців в березні скоротилися в порівнянні з січнем, коли на ці цілі було витрачено 71,8 млрд гривень, та лютим (76,9 млрд гривень).

За даними Мінфіну, за 2022 рік на грошове утримання військовослужбовців було спрямовано 721,9 млрд гривень (у грудні — 99 млрд гривень).

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

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