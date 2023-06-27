Україна вже отримала $22 мільярда від Світового банку та країн-донорів — Finance.ua

Україна вже отримала $22 мільярда від Світового банку та країн-донорів Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Україна вже отримала $22 мільярда від Світового банку та країн-донорів

З початку повномасштабної війни Світовий банк мобілізував на підтримку України 34 млрд доларів, понад 22 млрд доларів з цієї суми Київ уже отримав.

Про це йшлося під час робочого візиту до Вашингтона міністра фінансів України Сергія Марченка, повідомляє пресслужба міністерства.

«З 24 лютого 2022 року Світовий банк мобілізував на підтримку України фінансові ресурси у розмірі 34 млрд доларів США. Понад 22 млрд доларів США з цієї суми вже надано Україні. Фінансова допомога, отримана від Світового банку та створених трастових фондів, відіграє вагому роль у забезпеченні першочергових соціальних видатків та підтримці збалансованості державного бюджету», — зазначив Марченко.

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Міністр фінансів окремо подякував за нещодавнє підписання угоди про додаткові 1,76 млрд доларів США, які Україна отримає від США, Великої Британії та Фінляндії у рамках Проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

«Для України важливо почати відновлення вже зараз. Від цього залежить безпека наших громадян та економічне відновлення країни. Безперечно, Світовий банк є стратегічно важливим партнером України у цьому процесі і ми готові поглиблювати нашу співпрацю для реалізації пріоритетних планів, визначених у спільному звіті RDNA2», — зауважив міністр фінансів.

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Водночас він наголосив на готовності Уряду України та Міністерства фінансів України забезпечувати ефективність та прозорість використання зовнішнього фінансування.

Нагадаємо, 31 травня Україна отримала $1,25 млрд фінансової допомоги від США через механізм Світового банку.

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