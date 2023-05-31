Україна отримала $1,25 млрд від США через Світовий банк – Шмигаль — Finance.ua
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Україна отримала $1,25 млрд від США через Світовий банк – Шмигаль

Казна та Політика
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Україна отримала $1,25 млрд від США через Світовий банк – Шмигаль
Україна отримала $1,25 млрд від США через Світовий банк – Шмигаль
Україна отримала $1,25 млрд фінансової допомоги від США через механізм Світового банку. Про це у Twitter 31 травня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Україна отримала від США $1,25 млрд фінансової підтримки в рамках проєкту Світового банку PEACE. Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема на соціальні та гуманітарні видатки», — написав він.

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Шмигаль подякував США і Світовому банку.
«Цінуємо допомогу партнерів під час боротьби з агресором», — додав він.
Нагадаємо, США надають допомогу Україні переважно за системою «президентського скорочення» запасів Пентагону. Окрім того, США допомагають Україні в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) у тривалішій перспективі, укладаючи контракти із промисловістю на виробництво зброї.
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За даними Пентагону станом на 21 травня, від початку роботи адміністрації Байдена 2021 року США виділили на допомогу Україні в галузі безпеки понад $38 млрд, зокрема $37,3 млрд — від початку повномасштабного вторгнення рф.
Окремо у Сполучених Штатах ухвалили закон про лендліз для України, згідно з яким США зможуть позичати або здавати в оренду засоби захисту Україні та іншим країнам Східної Європи. Амбасадорка України у США Оксана Маркарова пояснила, що для оборонної допомоги Україні міноборони США поки що використовує програми безоплатного передавання зброї, а лендліз — це додатковий інструмент, який застосовуватимуть у разі потреби.
За матеріалами:
Гордон
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