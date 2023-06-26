Скільки відсотків компаній в Україні закрилися з початку повномасштабної війни: дослідження Світового банку — Finance.ua

Скільки відсотків компаній в Україні закрилися з початку повномасштабної війни: дослідження Світового банку Сьогодні 14:02 — Фондовий ринок

Скільки відсотків компаній в Україні закрилися з початку повномасштабної війни: дослідження Світового банку

Тільки 3% компаній від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну закрилися, тоді як 97% не припинили роботу. При цьому від війни більше постраждали великі компанії.

Про це йдеться в дослідженні Світового банку.

«Чи можете ви собі уявити, що після цієї руйнівної війни тільки 3% компаній (в Україні. — Ред.) закрилися? 97% компаній сказали, що вони продовжують роботу, і з 97%, фактично 80%, тобто чотири з п’яти компаній сьогодні відкриті або частково відкриті, працюють, ведуть бізнес і не звільняють співробітників», — повідомив регіональний директор Світового банку з питань країн Східної Європи Аруп Банерджі.

За його словами, компанії виявилися стійкими. Багато хто зменшив потужності, але продовжують працювати, що є «дивовижною і зворушливою історією». З одного боку, йдеться про втрачений потенціал, але з іншого — про стійкість і боротьбу компаній за своє майбутнє і подальший розвиток в Україні, зазначив регіональний директор Світового банку з питань країн Східної Європи.

Падіння продажів

Банерджі зазначив, що війна по-різному вплинула на обсяг продажу і зайнятість у секторах залежно від галузей і, зокрема, географічних локацій. «Деякі компанії змогли відновитися краще, і краще справляються з наслідками війни. Однак перед викликами опинилися всі без винятку», — зазначив він.

У середньому в країні обсяг продажу впав наполовину (53%), тоді як зайнятість скоротилася лише на чверть (26%). І, що проходить червоною ниткою в результатах опитування, найбільш відчутний вплив наслідків війни відчули великі компанії з понад 100 співробітниками. 41% великих компаній повідомили про втрату активів і тільки 15% невеликих (до 19 співробітників), сказано в дослідженні.

Ситуація відрізняється і залежно від регіону: на сході та півдні України падіння продажу становило 70% і 63% відповідно, тоді як на заході лише 39%. Середні та дрібні компанії виявилися більш стійкими, оскільки могли краще перебудовуватися і гнучкіше реагувати, припустив Банерджі.

Які галузі найбільше постраждали

У розрізі галузей найбільш серйозного впливу зазнали будівництво і промисловість, але також постраждала і сфера туризму. У результаті повномасштабного вторгнення в Україні прискорилося падіння виробництва сталі. Значення мало й те, що низка сталеплавильних підприємств були розташовані близько до лінії фронту. При цьому, після зими в Україні обсяги виробництва сталі знову почали зростати. Водночас виробники дерев’яних меблів, більшість з яких має фабрики в західній частині України, змогли отримати прибуток, зокрема, й завдяки заміщенню російських і білоруських підприємств, що пішли з ринку через санкції.

Обсяг виробництва цементу знизився по всій країні. Уже влітку 2022 року підприємствам вдалося відновити 30−50% довоєнного обсягу виробництва, але потім вони зазнали негативного впливу блекаутів, що настали в результаті систематичних атак рф на українську енергетичну інфраструктуру. Ситуація відрізняється залежно від регіону — якщо в Миколаївській області виробництво цементу продовжувало знижуватися, у Хмельницькій області воно навпаки зростало.

75% експортерів знизили обсяги через проблеми з логістикою і розрив ланцюжків поставок, зокрема скорочення доступу до портів Чорного моря. Також 66% імпортерів сировини і проміжних галузевих ресурсів знизили або припинили обсяги поставок, з них — 80% найбільших. «Експорт здійснюється наземними шляхами, зрозуміло, сухопутними шляхами до Польщі та Румунії, портів Дунайського кластера та польських портів, але обсяги, які йдуть через них, є значно меншими», — зазначив Банерджі.

Фінансові проблеми в компаніях

Близько половини всіх підприємств і серед них 69% великих (понад 100 співробітників) уже зіткнулися або можуть зіткнутися найближчим часом із фінансовими проблемами. Головними бар'єрами на шляху отримання фінансування є невизначеність, високі відсоткові ставки і необхідність забезпечення заставами, йдеться в дослідженні.

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Банерджі розповів, що опитані для дослідження члени Американської торговельної палати та Європейської бізнес-асоціації - транснаціональні компанії - не тільки зберегли інвестиції в Україні, а й не зменшили їх. Деякі компанії збільшують свої інвестиції, спрямовуючи їх переважно в реконструкцію, але також і купівлю нових активів.

Державна підтримка

Поряд із оптимістичними оцінками, регіональний директор Світового банку з питань країн Східної Європи висловив занепокоєння тим, що, незважаючи на наявність державних програм з підтримки бізнесу, зокрема й зниження відсоткових ставок за кредитами, дрібні та середні компанії ними не охоплені, а подекуди не мають про них інформації.

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Також, найменше підтримкою охоплені компанії на сході України. Лише 6% компаній (із 9−19 співробітників) отримують підтримку від держави проти 12% середніх (20−99 співробітників) і 17% великих (понад 100 співробітників). 5% компаній з будівельної галузі та 3% з туристичної отримують підтримку. Близько 30% компаній не мають інформації про держпідтримку.

«Тому тут є важлива політична рекомендація, що допомога насправді корисна, вона працює, але потрібно зробити більше для поширення інформації про неї», — зазначив Банерджі.

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