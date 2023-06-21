Допомога для бізнесу від USAID: хто та як може отримати до 1,2 млн грн — Finance.ua
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Допомога для бізнесу від USAID: хто та як може отримати до 1,2 млн грн

Особисті фінанси
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Допомога для бізнесу від USAID: хто та як може отримати до 1,2 млн грн
Допомога для бізнесу від USAID: хто та як може отримати до 1,2 млн грн
В Україні деякі громадяни мають право отримати до 1,2 мільйона гривень допомоги від Агенції США з міжнародного розвитку USAID. Йдеться про тих, хто має власний бізнес.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Українські бізнесмени можуть оформити допомогу у розмірі від 600 тис. грн до 1,2 млн грн грантів на безперервність та відновлення бізнесу, який постраждав під час війни.

Як можна витратити кошти

Кошти можна витрачати на переміщення або відновлення бізнесу в умовах війни, розширення на зовнішні ринки, а також підтримку рівня наявних бізнес-можливостей та/або їхнім покращенням.

Які сектори можуть отримати грант:

  • інформаційні технології та інжиніринг;
  • виробництво (електронне обладнання та прилади, меблі, одяг та взуття, продукти харчування тощо);
  • послуги (автоматизація, консалтинг, освіта, комунікації тощо);
  • креативні індустрії (фільми, аудіовізуальні матеріали, мода та виробництво крафтової продукції).

Хто може отримати гранти:

  • ФОП;
  • приватні підприємства;
  • ТОВ;
  • АТ, що мають штат до 250 працівників та річний оборот до 50 млн євро.
Подати заявку можна за посиланням.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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