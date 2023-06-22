Данилишин розповів про стан кредитування малого та середнього бізнесу — Finance.ua
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Данилишин розповів про стан кредитування малого та середнього бізнесу

Кредит&Депозит
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Данилишин розповів про стан кредитування малого та середнього бізнесу
Данилишин розповів про стан кредитування малого та середнього бізнесу
На умовах програми «Доступні кредити 5−7-9%» минулого тижня банками було видано 721 пільговий кредит на загальну суму 1,9 млрд грн, з яких близько половини — державними банками.
Про це повідомив Голова Ради НБУ, академік НАН України, завідувач кафедрою КНЕУ ім. В. Гетьмана Богдан Данилишин.
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Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою досягла 29,3 тисяч на загальну суму 117,4 млрд. гривень.
З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу левову частку кредитів (понад ¾) було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі. Частка кредитів на інвестиційні цілі становить 3,3%.
За програмою підтримки мікро, малого та середнього бізнесу із використанням інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 23,6 тис. кредитів на загальну суму 78,1 млрд гривень. При цьому, в травні 2023 року укладено 987 кредитних договорів на суму 4,33 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,36 млрд гривень.
Станом на 1 червня 2023 року банки обслуговували 17,4 тис. кредитів на суму 54,4 млрд гривень із зобов’язаннями за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, в обсязі 26,5 млрд гривень, що відповідає близько 73% від загального ліміту наданих гарантій (36,33 млрд гривень).
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Про сектор депозитних корпорацій (дані за 5 місяців 2023 року)
За 4 місяці поточного року сектор депозитних корпорацій зменшив свої посередницькі функції: обсяг банківських кредитів зменшився на 5%, а обсяг депозитів, залучених банками, зріс на 10%.
Обсяг депозитних сертифікатів порівняно з початком року дещо зменшився (на 7%), завдяки підвищенню Національним банком вимог резервування та зміни порядку їх формування (до 50% резервів формуються з бенчмарк-ОВДП).
Також завдяки цьому заходу на 13% порівняно з початком року підвищилися інвестиції банків у ОВДП, які досягли 600 млрд грн станом на кінець травня. Загалом мультиплікатор грошової маси скоротився до 2,0 — рекордно низьке значення порівняно із світовим досвідом (США — 4,0, Польща — 3,2; росія — 3,9; Грузія — 3,3).

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За матеріалами:
Finance.ua
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