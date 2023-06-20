Бізнес в Україні відновлюється: як компанії пристосувались до роботи в умовах війни (дослідження) — Finance.ua
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Бізнес в Україні відновлюється: як компанії пристосувались до роботи в умовах війни (дослідження)

Особисті фінанси
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Бізнес в Україні відновлюється: як компанії пристосувались до роботи в умовах війни (дослідження)
Бізнес в Україні відновлюється: як компанії пристосувались до роботи в умовах війни (дослідження)
Попри складну економічну та безпекову ситуацію, спричинену російською агресією, український бізнес демонструє витривалість та будує плани на майбутнє в Україні.
Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus Research.
«Попри те, що переважна більшість українських підприємців бачить майбутнє своїх компаній в Україні, вони не мають ілюзій щодо швидкого закінчення війни і усвідомлюють, що це гра в довгу. Якщо минулого літа найбільша частка респондентів (34%) вважала, що активні бойові дії в Україні триватимуть до зими 2022, то наразі 27% прогнозують завершення війни до кінця наступного року, а ще 29% кажуть, що війна триватиме довше. Це свідчить про те, що і українське суспільство, і бізнес знаходяться у стані мобілізації внутрішніх ресурсів», — коментує Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка Gradus Research.

Як бізнес працює в умовах війни

Результати опитування демонструють, що бізнес активно адаптується до існування в новій реальності.
Половина (50%) опитаних компаній працюють у довоєнному режимі. Ще більше третини (38%) — працюють частково. 4% респондентів навіть створили новий бізнес після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Інфографіка: Gradus Research
Інфографіка: Gradus Research

Трансформація бізнесу

Половина опитаних підприємців (50%) декларують, що бізнес частково або повністю трансформувався, або перебуває в цьому процесі.
Ще 16% респондентів кажуть про необхідність галузевої трансформації, проте вона ще не відбулася.
Інфографіка: Gradus Research
Інфографіка: Gradus Research

Релокація

Якщо в липні 2022 року 50% опитаних компаній здійснювали чи планували релокацію бізнесу, то наразі спостерігається протилежний тренд — 62% респондентів кажуть про те, що бізнесу не потрібно переїжджати.
Бізнес залишається в Україні. 70% респондентів, чий бізнес був релокований чи планує релокацію, перенесли його в межах України. Ще 13% опитаних декларують, що їх бізнес перенесений в межах країни, при цьому його географія розширилась також і за кордон.
Інфографіка: Gradus Research
Інфографіка: Gradus Research
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За матеріалами:
Finance.ua
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