Бізнес в Україні відновлюється: як компанії пристосувались до роботи в умовах війни (дослідження) — Finance.ua

Бізнес в Україні відновлюється: як компанії пристосувались до роботи в умовах війни (дослідження) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Бізнес в Україні відновлюється: як компанії пристосувались до роботи в умовах війни (дослідження)

Попри складну економічну та безпекову ситуацію, спричинену російською агресією, український бізнес демонструє витривалість та будує плани на майбутнє в Україні.

Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus Research

«Попри те, що переважна більшість українських підприємців бачить майбутнє своїх компаній в Україні, вони не мають ілюзій щодо швидкого закінчення війни і усвідомлюють, що це гра в довгу. Якщо минулого літа найбільша частка респондентів (34%) вважала, що активні бойові дії в Україні триватимуть до зими 2022, то наразі 27% прогнозують завершення війни до кінця наступного року, а ще 29% кажуть, що війна триватиме довше. Це свідчить про те, що і українське суспільство, і бізнес знаходяться у стані мобілізації внутрішніх ресурсів», — коментує Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця і директорка Gradus Research.

Як бізнес працює в умовах війни

Результати опитування демонструють, що бізнес активно адаптується до існування в новій реальності.

Половина (50%) опитаних компаній працюють у довоєнному режимі. Ще більше третини (38%) — працюють частково. 4% респондентів навіть створили новий бізнес після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Інфографіка: Gradus Research

Трансформація бізнесу

Половина опитаних підприємців (50%) декларують, що бізнес частково або повністю трансформувався, або перебуває в цьому процесі.

Ще 16% респондентів кажуть про необхідність галузевої трансформації, проте вона ще не відбулася.

Інфографіка: Gradus Research

Релокація

Якщо в липні 2022 року 50% опитаних компаній здійснювали чи планували релокацію бізнесу, то наразі спостерігається протилежний тренд — 62% респондентів кажуть про те, що бізнесу не потрібно переїжджати.

Бізнес залишається в Україні. 70% респондентів, чий бізнес був релокований чи планує релокацію, перенесли його в межах України. Ще 13% опитаних декларують, що їх бізнес перенесений в межах країни, при цьому його географія розширилась також і за кордон.

Інфографіка: Gradus Research

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