Кабмін спростив ведення бізнесу: які послаблення зроблено — Finance.ua

Кабмін спростив ведення бізнесу: які послаблення зроблено Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Кабмін спростив ведення бізнесу: які послаблення зроблено

Уряд спростив ведення підприємницької діяльності у сфері надання послуг населенню.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Уряд продовжує проводити послідовну політику дерегуляції українського бізнес-середовища. Ми скасовуємо документи, які втратили актуальність, гальмують розвиток підприємництва та заважають інвестувати в українську економіку», — наголосила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Що змінюється

Скасовується необхідність погодження місцевими органами влади режиму роботи підприємств у сфері послуг та вноситься ряд інших змін до Правил побутового обслуговування населення.

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Зокрема урядова Постанова скасовує ряд регуляторних норм, які були затверджені ще в 1994 році, а також змінює деякі права підприємців і вимоги до умов ведення бізнесу відповідно до потреб сьогодення.

Нові правила передбачають наступні зміни:

виключається норма щодо обов’язкової сертифікації послуг, адже державна система сертифікації припинила існування ще в 2018 році;

встановлюються права та обов’язки виконавців та споживачів при наданні побутових послуг;

надається право виконавцям самостійно встановлювати режим роботи об'єктів надання послуг, крім об'єктів, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, режим роботи яких встановлюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад;

надається можливість споживачам розраховуватись в безготівковій формі за надані послуги;

встановлюється вимога обслуговувати споживачів державною мовою при наданні послуг, або на прохання споживача іншою мовою, прийнятною для сторін;

визначаються деякі інші особливості надання окремих видів побутових послуг.

«Наша задача — створити таке бізнес-середовище, в якому підприємці не будуть витрачати свою енергію та час на непотрібну дозвільну документацію, а займатимуться виключно розвитком своїх підприємств», — додала Свириденко.

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