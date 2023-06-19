Україна отримала від Світового банку понад 60 мільйонів євро: на що підуть кошти — Finance.ua

Україна отримала від Світового банку понад 60 мільйонів євро: на що підуть кошти Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Україна отримала від Світового банку понад 60 мільйонів євро: на що підуть кошти

Сьогодні, 19 червня, до Державного бюджету України від Світового банку надійшло фінансування у розмірі 63 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Умови кредиту

Кошти були надані Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) на пільгових умовах, у рамках Проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE).

Строк погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.

Куди підуть кошти

Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків Держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий та березень 2023 року.

Нагадаємо, українській уряд сподівається на швидке рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо чергового траншу.

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