Сунак заявив, що Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги — Finance.ua
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Сунак заявив, що Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Казна та Політика
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Сунак заявив, що Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги
Сунак заявив, що Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зробив заяву про те, що держава виділить черговий транш для військової підтримки України. Йдеться про суму у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів, яку витратять на виробництво тисяч безпілотників.
Про це повідомляє Уряд Великої Британії.
Ріші Сунак, сьогодні, 12 січня, прибув до Києва, щоб оголосити надання військової допомоги для України. Зазначається, що Велика Британія надасть 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Планується, що кошти виплатять протягом 2024 і 2025 років.
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В уряді країни вказують, що близько 200 мільйонів будуть витрачені на швидкі закупівлі та виробництво тисяч безпілотників для України. Як пишуть у відомстві, цей пакет допомоги стане «найбільшим постачанням дронів» Україні від Великої Британії.
«Сполучене Королівство вже є одним з найближчих партнерів України, бо ми визнаємо їхню безпеку нашою безпекою. Сьогодні ми рухаємося ще далі — збільшуємо нашу військову допомогу, доставляємо тисячі передових дронів і підписуємо історичну нову безпекову угоду для надання Україні гарантій, які їй потрібні на довгострокову перспективу», — підкреслив Сунак.
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Нагадаємо, очікується, що Ріші Сунак підпише британсько-українську угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка зобов’язує Велику Британію забезпечувати обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю, з президентом Володимиром Зеленським.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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