Байден оцінив виділену США допомогу Україні — Finance.ua
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Байден оцінив виділену США допомогу Україні

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Байден оцінив виділену США допомогу Україні
Байден оцінив виділену США допомогу Україні
Президент США Джо Байден прокоментував виділення Україні нового пакета допомоги на 300 млн доларів, що включає відправку боєприпасів і військове обладнання, назвавши її «недостатньою».
Про це пише Reuters.
Байден зазначив, що це екстрений пакет допомоги, який вдалося сформувати за рахунок коштів, зекономлених у ході виконання попередніх контрактів Пентагону.
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«Того, що ми схвалили, зовсім недостатньо. Конгрес має негайно ухвалити запропонований обома партіями законопроект про національну безпеку, який включає допомогу Україні», — сказав Байден під час переговорів у Вашингтоні з президентом Польщі Анджеєм Дудою та польським прем'єром Дональдом Туском.
Очільник Білого дому додав, що потрібно діяти, допоки володимир путін не створив загрози для усього вільного світу.
«Тому що, як пам’ятає Польща, росія не зупиниться в Україні. На мою думку, путін продовжить іти вперед, що створить загрозу для Європи, США та всього вільного світу, — наголосив Байден.
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Як відомо, у США вже декілька місяців не можуть схвалити нову допомогу Україні через розбіжності у Конгресі між республіканцями і демократами з питань захисту кордону.
У лютому Сенат США підтримав пакет, який передбачає понад 60 млрд доларів для України — переважно на військову допомогу. Але документ так і не розглянули у Палаті представників через відмову спікера Джонсона поставити його на голосування.

Довідка Finance.ua:

  • у вівторок, 12 березня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати передають Україні пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів (перший у 2024 році) на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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