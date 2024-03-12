У Держдепі США відповіли на ініціативу Дуди щодо збільшення витрат на оборону — Finance.ua

У Держдепі США відповіли на ініціативу Дуди щодо збільшення витрат на оборону Сьогодні 11:32 — Світ

У Державному департаменті США відреагували на пропозицію президента Польщі Анджея Дуди збільшити фінансування оборони країнами-членами НАТО.

Представник Держдепу Метью Міллер нагадав, що ще не всі члени Альянсу підтримують уже встановлені витрати.

За його словами, необхідно досягти того, щоб витрати на оборону всіх країн-членів НАТО досягли показника у 2% від ВВП.

Представник Держдепу зазначив, що приблизно дві третини членів Альянсу тримають витрати на оборону на зазначеному рівні.

«Але я думаю, що це перший крок, перш ніж ми почнемо обговорювати додаткові пропозиції», — сказав Міллер на брифінгу.

Нагадаємо, зі свого боку президент Польщі Анджей Дуда під час переговорів із президентом США Джо Байденом запропонує країнам-членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону до 3% від ВВП.

Політик вважає, що ніхто не наважиться напасти на сильне НАТО, на сильні країни, які зможуть захистити свої кордони.

УНІАН За матеріалами:

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