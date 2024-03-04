У Конгресі США назвали нові терміни розгляду допомоги Україні — Finance.ua

У Конгресі США назвали нові терміни розгляду допомоги Україні Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

У Конгресі США назвали нові терміни розгляду допомоги Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон дає можливість прихильникам України розробити новий альтернативний законопроєкт щодо військової допомоги — після того, як зірвав законопроєкт Сенату.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що за лаштунками Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями Палати представників, які намагалися заручитися підтримкою нового двопартійного пакета фінансування, що містить допомогу Україні, Ізраїлю та обмеження на кордоні США з Мексикою.

«Зараз голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол відіграє провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу, щоб домогтися ухвалення рішення в залі до кінця березня або в квітні», — йдеться у статті.

Також у матеріалі говориться, що Джонсон ще не зайняв позицію щодо нового плану і не зобов’язався виносити його на голосування. Він сказав своїм колегам, що спочатку вони повинні завершити роботу над законодавством про державне фінансування.

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Але як тільки цей процес буде завершено, орієнтовно до середини березня, передбачається, що законопроєкт може в найкоротший термін дійти голосування — навіть попри ризик негативної реакції з боку радикального крила партії.

Проте, зауважує CNN, проведення закону через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням. Республіканці сильно розділені щодо України, а експрезидент Дональд Трамп «може фактично знищити законопроєкт усього одним постом у соціальних мережах».

«Це наче повітряна кулька — кожна зміна, яку ви робите, додає або втрачає голоси. І тому ми намагаємося знайти ту точку рівноваги, ту золоту середину, яка дозволить нам набрати 218 голосів», — сказав конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню. Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні.

16 лютого Палата представників США пішла на канікули без голосування за пакет фінансування допомоги Україні.

29 лютого Майк Джонсон заявив , що питання надання допомоги Україні розглядатимуть після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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