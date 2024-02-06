Байден накладе вето на окремий законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю — Білий дім Вчора 15:15 — Світ

Байден накладе вето на окремий законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю — Білий дім

Президент США Джо Байден накладе вето на закон, який передбачатиме фінансування виключно для Ізраїлю. Таку пропозицію у Білому домі назвали «цинічним політичним маневром».

Про це пише The Hill із посиланням на заяву Адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

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«Адміністрація провела місяці, працюючи з двопартійною групою сенаторів, щоб досягти угоди про національну безпеку, яка захистить кордон та забезпечить підтримку народам України та Ізраїлю, а також надасть таку необхідну гуманітарну допомогу цивільним особам, які постраждали від конфліктів у всьому світі», — йдеться у заяві.

Але, наголосили у Білому домі, замість того щоб «сумлінно працювати над вирішенням проблем національної безпеки, цей законопроєкт є ще одним цинічним політичним маневром».

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В адміністрації Байдена закликали членів обох палат Конгресу проголосувати проти законопроєкту щодо фінансування Ізраїлю, і попередили, що президент накладе на нього вето, якщо голосування все ж таки буде успішним.

Нагадаємо, представники адміністрації Байдена протягом кількох місяців працювали з демократами та республіканцями в Сенаті над законопроєктом, який передбачає допомогу для України, Ізраїлю та реформу імміграційної політики США. Днями цей компромісний законопроєкт було представлено, Джо Байден закликав ухвалити його якнайшвидше.

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Проте республіканці у Палаті представників заявили, що відхилять двопартійний законопроєкт Сенату і натомість проголосують лише за фінансування для Ізраїлю. У Білому домі виступили проти цієї ідеї.

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