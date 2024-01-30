США бачать наслідки припинення допомоги Україні — Блінкен — Finance.ua

США бачать наслідки припинення допомоги Україні — Блінкен Сьогодні 12:42 — Казна та Політика

США бачать наслідки припинення допомоги Україні — Блінкен

Ситуація із припиненням поставок американської зброї Україні певним чином вже вплинула на поле бою.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

«Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою», — заявив він.

Читайте також Нідерланди виділяють 122 млн євро на військову допомогу Україні

За словами Блінкена, поточне фінансування потреб України важливе як з боку США, так і з боку партнерів по НАТО. А той факт, що витрати на допомогу Україні розподіляються між усіма союзниками, має стати чітким посланням Конгресу США, який має схвалити додатковий запит на фінансування.

«Але так само, якщо Сполучені Штати не виконають наших зобов’язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять… Дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов’язання», — зазначив Блінкен.

Читайте також ЄС готує великий пакет допомоги Україні до роковин вторгнення рф — FT

Він переконаний, що союзники США по всьому світу «продовжуватимуть робити те, що вони роблять», а у Конгресі збережеться двопартійна підтримка України.

«Тож давайте подивимося, що буде найближчими днями і тижнями, як все це буде просуватися, адже іншого чарівного горщика з грошима немає», — додав Блінкен і назвав схвалення підтримки України найближчим часом життєво важливим.

Як відомо, президент США Джо Байден ще у жовтні минулого року звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 млрд доларів для України. Однак воно й досі блокується республіканцями через суперечності між партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.