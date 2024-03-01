Коли США візьметься за розгляд допомоги Україні — Finance.ua

Коли США візьметься за розгляд допомоги Україні Сьогодні 16:43

Коли США візьметься за розгляд допомоги Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що питання надання допомоги Україні будуть розглядати після того, як буде продовжено фінансування американського уряду. Про це він сказав у коментарі «Голосу Америки».

«Палата представників розглядає всі доступні можливості. І ми повернемося до цього, як тільки уряд отримає фінансування», — заявив спікер, відповідаючи на запитання, чи має він відповідь на заклик 23 глав держав Європи схвалити нову допомогу Україні.

Палата представників США затвердила короткостроковий бюджет, який дозволить уряду уникнути шатдауну. 207 демократів приєдналися до 113 республіканців у голосуванні 320 проти 99. Тепер його направлять в Сенат і після — до президента США Джо Байдена. Тимчасове фінансування необхідне для забезпечення роботи федеральних установ США у фінансовому році, що розпочався 1 жовтня.

Воно триватиме до 22 березня. Протягом цього часу законодавці мають нарешті погодити й ухвалити постійні бюджети на 2024 рік, включно з допомогою для України.

Довідка Finance.ua:

13 лютого Сенат США підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, однак Палата представників його все ще не ухвалила.

27 лютого президент Джо Байден зустрівся з представниками Конгресу, щоб обговорити цю проблему. Крім того, спікери парламентів 23 країн та очільниця Європарламенту Роберта Метсола звернулись до Джонсона із закликом винести на розгляд законопроект.



Днями стало відомо, що спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон не виставлятиме на розгляд законопроєкт, який включає допомогу Україні, оскільки в ньому відсутні положення про безпеку кордонів.



УНІАН За матеріалами:

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