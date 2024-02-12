Що буде з соцвиплатами за відсутності грошей США — відповідь Офісу президента Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Що буде з соцвиплатами за відсутності грошей США — відповідь Офісу президента

В Україні влада обіцяє зберегти всі соціальні виплати у разі, якщо ситуація з допомогою від Сполучених Штатів буде критичною. Планують скоротити фінансування за іншими напрямами.

Про це заявив економічний радник президента Олег Устенко під час ефіру загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», передає портал Новини.Live.

Виплата соціальної допомоги

Як зазначив посадовець, за наявності проблем з міжнародним фінансуванням соцвиплати в країні припинятися не будуть. Влада може відкласти деякі програми несоціального характеру.

За словами радника, їх поставлять на паузу або будуть виконувати, коли буде зрозуміло, що розрахунки за ними будуть. Тобто виключно після того, як почнуть надходити додаткові фінанси в країну.

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«Якщо ситуація буде критичною, то соціальні виплати будуть продовжуватися. Все, що стосується несоціального характеру, програм, скажімо інвестиційних, програм, які закладені в кошторис нашого державного бюджету на цей рік, їх доведеться, навіть не дивлячись на графіки, які розроблені, пересувати на той період часу, коли буде отримана додаткова підтримка з боку Сполучених Штатів Америки», — наголосив він.

Проблеми з міжнародним фінансуванням

Раніше агенція Bloomberg писала, що в українців можуть виникнути проблеми через відсутність фінансової допомоги від США.

Через це українські урядовці розглядають можливість:

збільшення обсягу продажу військових облігацій;

підвищення податків;

скорочення видатків.

Є загроза, що можуть підскочити тарифи на житлово-комунальні послуги.

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Такі зміни можливі через те, що кредит від Міжнародного валютного фонду (МВФ), який також входить в пакет допомоги від Сполучених Штатів, опинився під загрозою через ризики, що Україна не зможе погасити зовнішню заборгованість.

Нагадаємо, голова Національного банку Андрій Пишний заявив , що Україна розраховує, що ритмічність зовнішнього фінансування буде відновлена найближчими місяцями, водночас опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість за будь-яких умов.

Як підрахували в Інституті вивчення війни, ЄС та його держави-члени надали Україні 148,5 млрд доларів (138 млрд євро). У цю суму входить і нещодавно оголошений пакет підтримки у розмірі 50 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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