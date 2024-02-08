Сенат США проголосував за розгляд окремого законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню — Finance.ua

Сенат США проголосував за розгляд окремого законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Сенат США проголосував за розгляд окремого законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню

Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без угоди про міграційну реформи і безпеку кордону.

Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.

Це дозволило відкрити дебати щодо законопроєкту, тобто голосування не було фінальним. Після Сенату документ перейде до голосування у Палаті представників, але немає впевненості, коли спікер Майк Джонсон проведе голосування і чи взагалі зробить це.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає виділення $95,3 мільярда допомоги союзникам США — Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нагадаємо, напередодні увечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів.

Пакет на $118 млрд передбачав надання Україні $60 млрд та містив імміграційну реформу, якої вимагали республіканці. Перед цим президент США Джа Байден звинуватив Дональда Трампа в падінні підтримки республіканцями законопроєкту.

theБабель За матеріалами:

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