Сенат США проголосував за розгляд окремого законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сенат США проголосував за розгляд окремого законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню

Казна та Політика
298
Сенат США проголосував за розгляд окремого законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню
Сенат США проголосував за розгляд окремого законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню
Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без угоди про міграційну реформи і безпеку кордону.
Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.
Це дозволило відкрити дебати щодо законопроєкту, тобто голосування не було фінальним. Після Сенату документ перейде до голосування у Палаті представників, але немає впевненості, коли спікер Майк Джонсон проведе голосування і чи взагалі зробить це.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає виділення $95,3 мільярда допомоги союзникам США — Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Нагадаємо, напередодні увечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні й посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів.
Пакет на $118 млрд передбачав надання Україні $60 млрд та містив імміграційну реформу, якої вимагали республіканці. Перед цим президент США Джа Байден звинуватив Дональда Трампа в падінні підтримки республіканцями законопроєкту.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.