Україна опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість — голова НБУ Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

Україна опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість — голова НБУ

Україна розраховує, що ритмічність зовнішнього фінансування буде відновлена найближчими місяцями, водночас опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість за будь-яких умов.

Про це написав голова НБУ Андрій Пишний на своїй сторінці у Finance.ua. Він повідомив, що зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою під час конференції високого рівня в Брюсселі.

«Мали нагоду обговорити підготовку до лютневої місії для проведення третього перегляду реалізації програми EFF», — зазначив Пишний.

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Він запевнив очільницю МФВ в тому, що Україна і надалі зосереджена на опрацюванні всіх можливих заходів для збереження макрофінансової стабільності. Наразі Нацбанк готується до детального аналізу результатів роботи, а також макропрогнозу та ризиків, які можуть вплинути на його реалізацію.

Допомога від США

«Ми стежимо за досить непростим процесом погодження пакета допомоги в США. Водночас залишаємося у межах нашого базового сценарію та розраховуємо, що ритмічність зовнішнього фінансування буде відновлена найближчими місяцями», — наголосив Пишний, додавши, що ефективна взаємодія з МВФ, успіхи України у виконанні програми є важливим стабілізуючим фактором у тимчасові періоди турбулентності, зокрема в питанні ритмічності міжнародної допомоги від партнерів.

Національні вибори у країнах-партнерах та допомога Україні

Голова НБУ зазначив, що 2024 рік вирізняється дуже насиченою виборчою аджендою — національні вибори пройдуть у багатьох країнах-партнерах.

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«Тому опрацьовуємо різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість за будь-яких умов», — пояснив він.

Санкції проти рф

Україна залучена до процесу посилення санкційного тиску на рф, у тому числі стосовно отримання Україною доступу до заморожених російських активів.

«Це питання на міжнародному рівні вже пройшло кілька еволюційних етапів, бачимо певний прогрес у США та ЄС. Ми вважаємо, що вилучення суверенних активів рф має розглядатися саме як гарантовані міжнародним правом контрзаходи щодо розв’язаної росією війни проти нашої країни, яка призвела до руйнування глобального порядку. Така концепція суттєво посилює юридичні підстави для країн G7 провести відповідне стягнення. Тож ми нарощуємо комунікацію з ЄЦБ та центробанками Європи щодо важливості її застосування», — написав Пишний.

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Отримання Україною доступу до заморожених російських активів — це один із позитивних сценаріїв, який може посприяти швидшому економічному відновленню.

Довідка Finance.ua:

8 лютого Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без угоди про міграційну реформи і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів;

Україна від початку повномасштабної війни загалом отримала від країн Північної Америки, Європи та Азії допомогу у розмірі понад 178 млрд доларів.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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