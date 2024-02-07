Стало відомо, скільки допомоги виділив ЄС від початку повномасштабної війни — Finance.ua

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Стало відомо, скільки допомоги виділив ЄС від початку повномасштабної війни

Казна та Політика
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Стало відомо, скільки допомоги виділив ЄС від початку повномасштабної війни
Стало відомо, скільки допомоги виділив ЄС від початку повномасштабної війни
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що від початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула майже 85 млрд євро.
Про це він сказав на брифінгу з високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем у середу в Києві.
«Вдячні за фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Від початку повномасштабної війни ця допомога сягнула майже 85 млрд євро», — сказав Шмигаль.
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У свою чергу Боррель зазначив, що якщо брати до уваги всю надану допомогу, то вона з початку повномасштабного вторгнення рф становила 88 млрд євро, з них 28 млрд євро — допомога у вигляді військової підтримки.
За його словами, військова допомога надходитиме й надалі.
Нагадаємо, НБУ прогнозує щорічне зменшення фінансової допомоги Україні з боку міжнародних партнерів. Цьогоріч Україна має отримати 37 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. Однак у наступні роки ця сума буде зменшуватися.
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У 2023 році Україна отримала 43 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги.
Жозеп Боррель раніше повідомляв, що за два роки з початку повномасштабного російського вторгнення Євросоюз та його країни-члени разом передали Україні військове обладнання, зброю та боєприпаси на суму 28 мільярдів євро, а в 2024 році обсяг такої допомоги складе 21 мільярд євро.
Перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро надійде до України вже у березні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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