Голова Єврокомісії назвала дату першого траншу Україні за програмою на 50 млрд євро — Finance.ua

Голова Єврокомісії назвала дату першого траншу Україні за програмою на 50 млрд євро
Перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро надійде до України вже у березні.
Про це повідомила голова Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter.
Як повідомила глава Єврокомісії, політична угода щодо програми, укладена ввечері 5 лютого, є важливим кроком уперед.
«Європа вірна своєму слову», — сказала вона, зазначивши, що ЄС продовжить надавати таке необхідне та передбачуване фінансування «нашому сміливому партнеру та майбутньому члену».
«Плануємо розпочати виплати у березні», — додала вона.
Нагадаємо, лідери Європейського Союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024−2027 роки.
Рада ЄС та Європарламент 5 лютого досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.
Ukraine Facility для України буде структуровано за трьома напрямками:
- Компонент І. Уряд України підготує «План України», виклавши свої наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує провести у рамках процесу вступу до ЄС. Фінансову підтримку у вигляді грантів та кредитів державі Україна буде надано на основі реалізації Українського плану, який буде підкріплений низкою умов та графіком виплат.
- Компонент ІІ. В рамках інвестиційної програми України ЄС надасть підтримку у вигляді бюджетних гарантій та поєднання грантів та кредитів від державних та приватних установ. Гарантія України покриватиме ризики, пов’язані з кредитами, гарантіями, інструментами ринку капіталу та іншими формами фінансування.
- Компонент ІІІ. Допомога при вступі до ЄС та інші заходи підтримки, які допомагають Україні відповідати законам ЄС та проводити структурні реформи на шляху до майбутнього членства у ЄС.
Попередньою умовою підтримки України в рамках фонду буде те, що Україна продовжить підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство закону, а також гарантувати повагу до прав людини, включаючи права особистості, приналежність до меншин.
Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26−29 лютого 2024 року.
Довідка Finance.ua:
- раніше в Мінекономіки повідомляли, що Україна розраховує отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами;
- програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024−2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
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