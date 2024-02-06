Голова Єврокомісії назвала дату першого траншу Україні за програмою на 50 млрд євро — Finance.ua

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Голова Єврокомісії назвала дату першого траншу Україні за програмою на 50 млрд євро

Казна та Політика
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Голова Єврокомісії назвала дату першого траншу Україні за програмою на 50 млрд євро
Голова Єврокомісії назвала дату першого траншу Україні за програмою на 50 млрд євро
Перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро надійде до України вже у березні.
Про це повідомила голова Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter.
Як повідомила глава Єврокомісії, політична угода щодо програми, укладена ввечері 5 лютого, є важливим кроком уперед.
«Європа вірна своєму слову», — сказала вона, зазначивши, що ЄС продовжить надавати таке необхідне та передбачуване фінансування «нашому сміливому партнеру та майбутньому члену».
«Плануємо розпочати виплати у березні», — додала вона.
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Нагадаємо, лідери Європейського Союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024−2027 роки.
Рада ЄС та Європарламент 5 лютого досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.
Ukraine Facility для України буде структуровано за трьома напрямками:
  • Компонент І. Уряд України підготує «План України», виклавши свої наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує провести у рамках процесу вступу до ЄС. Фінансову підтримку у вигляді грантів та кредитів державі Україна буде надано на основі реалізації Українського плану, який буде підкріплений низкою умов та графіком виплат.
  • Компонент ІІ. В рамках інвестиційної програми України ЄС надасть підтримку у вигляді бюджетних гарантій та поєднання грантів та кредитів від державних та приватних установ. Гарантія України покриватиме ризики, пов’язані з кредитами, гарантіями, інструментами ринку капіталу та іншими формами фінансування.
  • Компонент ІІІ. Допомога при вступі до ЄС та інші заходи підтримки, які допомагають Україні відповідати законам ЄС та проводити структурні реформи на шляху до майбутнього членства у ЄС.
Попередньою умовою підтримки України в рамках фонду буде те, що Україна продовжить підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство закону, а також гарантувати повагу до прав людини, включаючи права особистості, приналежність до меншин.
Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26−29 лютого 2024 року.

Довідка Finance.ua:

  • раніше в Мінекономіки повідомляли, що Україна розраховує отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами;
  • програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024−2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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