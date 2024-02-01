Євросоюз цьогоріч надасть Україні військову допомогу на 21 млрд євро — Finance.ua
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Євросоюз цьогоріч надасть Україні військову допомогу на 21 млрд євро

Казна та Політика
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Євросоюз цьогоріч надасть Україні військову допомогу на 21 млрд євро
Євросоюз цьогоріч надасть Україні військову допомогу на 21 млрд євро
За два роки з початку повномасштабного російського вторгнення Євросоюз та його країни-члени разом передали Україні військове обладнання, зброю та боєприпаси на суму 28 мільярдів євро, а в 2024 році обсяг такої допомоги складе 21 мільярд євро.
Про це в Брюсселі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.
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«Ми обмінялися з країнами-членами узагальненими даними щодо нашої підтримки для України. З початку російського вторгнення, майже 2 роки тому, Європейський Союз та країни-члени разом надали Україні військове обладнання на 28 мільярдів євро. Це не проєкт, не намір, це реальність на цей момент», — сказав Жозеп Боррель.
«Ми запитали країни-члени про їх зобов’язання на цей рік — і я все ще не маю повної відповіді. Але багато країн-членів вже представили свої внески. Я можу сказати, що вони, щонайменше, будуть дорівнювати 21-му мільярду євро, які будуть бюджетом для військової допомоги для України у 2024 році. Тобто, протягом одного року мінімальний показник — тому що деякі країни-члени ще визначаються — складатиме 21 мільярд, у порівнянні із 28 мільярдами протягом перших двох років», — додав Високий представник ЄС.
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Боррель повідомив, що європейські міністри отримали оновлену інформацію про ситуацію на полі бою з російським агресором, а також про першочергові потреби та пріоритети України від міністра оборони Рустема Умєрова.
«Ми говорили про нашу військову допомогу для України. Я підтвердив терміновість такої допомоги. Терміновість — це ключове слово для того, щоб погодити подальшу військову підтримку України на найближчий та на довший період», — зазначив Жозеп Боррель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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