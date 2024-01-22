ЄС планує створити новий фонд військової допомоги Україні на €20 млрд — Bloomberg — Finance.ua
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ЄС планує створити новий фонд військової допомоги Україні на €20 млрд — Bloomberg

Казна та Політика
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ЄС планує створити новий фонд військової допомоги Україні на €20 млрд — Bloomberg
ЄС планує створити новий фонд військової допомоги Україні на €20 млрд — Bloomberg
Дипломати ЄС цього тижня розпочнуть розгляд нового плану, який дає змогу розблокувати військову допомогу Україні.
Про це пишуть Bloomberg та WSJ з посиланням на проєкт плану.
План передбачає створення спеціального фонду, до якого спрямують €6,5 млрд з Європейського фонду миру, а також будуть у 2024−2027 роках щорічно передавати по €5 млрд.
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Новий механізм дозволить використати гроші фонду для компенсації витрат країн ЄС на спільні закупівлі зброї для України — безпілотників, ракет для ППО та боєприпасів. Частину коштів також спрямують на підготовку українських військових в ЄС.
Як зазначає WSJ, після схвалення нового плану, країни ЄС зможуть повернути до своїх бюджетів понад €20 млрд із фондів Євросоюзу в обмін на «десятки мільярдів євро» військової допомоги, яку вони нададуть Україні в наступні чотири роки.
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Зазначається, що країни ЄС вже у 2024 році зможуть отримати компенсацію за військову допомогу у розмірі €7,5 млрд.
Лідери ЄС можуть розглянути пропозицію щодо нового плану на саміті 1 лютого.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну країни ЄС схвалили сім пакетів військової допомоги Києву на загальну суму €3,5 млрд, а також виділили €2 млрд на постачання боєприпасів. Водночас уряд Угорщини заблокував восьмий пакет військової допомоги Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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