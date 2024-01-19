Посол України в ЄС назвав три варіанти обходу вето Угорщини на €50 млрд фіндопомоги Україні від ЄС — Finance.ua

Посол України в ЄС назвав три варіанти обходу вето Угорщини на €50 млрд фіндопомоги Україні від ЄС Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Посол України в ЄС назвав три варіанти обходу вето Угорщини на €50 млрд фіндопомоги Україні від ЄС

На саміті ЄС 1 лютого Угорщина може знов накласти вето на надання Україні €50 млрд на 2024−2027 роки в рамках програми Ukraine Facility. Але є як мінімум три варіанти для надання фінансової допомоги без згоди Угорщини.

Про це розповів в інтерв'ю Forbes посол України при ЄС Всеволод Ченцов.

Зараз пропонується варіант, А — створити фонд для України, який діятиме чотири роки в рамках бюджету ЄС. Угорщина може накладати на нього вето, але є альтернативні шляхи.

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Варіант Б — позабюджетний фонд, куди держави-члени ЄС можуть робити внески. Інший — Єврокомісія може запозичувати допомогу під свою гарантію. Ще один — макрофінансова допомога, тобто періодичні запозичення від Єврокомісії під гарантії.

Варіант, А — дешевший і зручніший, тому йому віддається перевага, каже Ченцов. Угорщина розуміє, що є альтернативи для обходження її вето. І як будь-яка країна не зможе гратися у вето постійно. «Думаю, що буде ухвалено варіант А», — вважає посол.

У фінальному рішенні можуть бути запобіжники чи положення щодо періодичного перегляду показників, додає Ченцов. Минулого року ЄС надав близько €18 млрд для покриття бюджетного дефіциту — цього року орієнтовно будуть такі ж показники.

Надалі сума запозичень залежатиме від потреб. «Сподіваємося, економіка [України] запрацює і потреби у запозиченнях знизяться», — підсумовує посол.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євроради 14 грудня заблокував виділення Україні €50 млрд в рамках програми Ukraine Facility на 2024−2027 роки. Відтоді Єврокомісія намагається розвʼязати цю проблему. Вона стає ще більш актуальною, якщо врахувати, що безвихідна ситуація в Конгресі США означає невизначеність у підтримці Києва з боку Вашингтона.

Долю програми лідери ЄС обговорюватимуть на позачерговому саміті 1 лютого.

Першочерговими вимогами Орбана було розблокування коштів (близько €20 млрд), які ЄС заморозив Угорщині за недемократичні практики в країні.

Зараз Орбан готовий зняти вето, якщо фінансування України переглядатимуть щорічно, кажуть джерела Politico. За даними FT, ЄС готовий на поступки. Але також готує резервний план на суму до €20 млрд для України з використанням структури боргу, яка дозволяє обійти вето Орбана.

Єврокомісія також готова проводити щорічний аудит допомоги та запровадити пункт про «екстрене гальмування», згідно з яким будь-яка країна зможе винести серйозні побоювання щодо виплат Україні на обговорення саміту лідерів ЄС. Однак це не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето на фінансування, наголошує FT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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