З Угорщиною чи без: країни Євросоюзу схвалять 50 млрд євро для України, — Кулеба — Finance.ua
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З Угорщиною чи без: країни Євросоюзу схвалять 50 млрд євро для України, — Кулеба

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З Угорщиною чи без: країни Євросоюзу схвалять 50 млрд євро для України, — Кулеба
З Угорщиною чи без: країни Євросоюзу схвалять 50 млрд євро для України, — Кулеба
Країни Євросоюзу схвалять рішення щодо виділення 50 млрд євро для України. Це станеться навіть попри можливе вето Угорщини.
Про це повідомив в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі телемарафону, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він зазначив, що оформлення рішення про 50 млрд. євро для України перенесли на початок 2024 року не через вето Угорщини. Таким чином, 26 держав ЄС хотіли дати час Будапешту, щоб домовитися про приєднання до виділення коштів, оскільки «в ЄС не хочуть ситуації, коли постійно приймається рішення без однієї країни».
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«Рішення про те, що Україна отримає ці гроші, буде. Питання залишилося одне: чи це зроблять 27 країн разом — усі члени ЄС включно з Угорщиною, і Угорщини дали місяць на проведення додаткових переговорів — чи ці гроші виділять 26 країн Європейського союзу без Угорщини», — уточнив міністр.
Він додав, що питання у внутрішній єдності блоку. І зараз 26 країн докладають усіх зусиль, щоб його зберегти. Але якщо цього не вдасться, то «гроші все одно буде виділено».
За матеріалами:
Finance.ua
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