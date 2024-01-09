Угорщина висунула вимогу в обмін на зняття вето на 50 мільярдів євро допомоги Україні — Finance.ua

Угорщина висунула вимогу в обмін на зняття вето на 50 мільярдів євро допомоги Україні Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Угорщина висунула вимогу в обмін на зняття вето на 50 мільярдів євро допомоги Україні

Угорщина може зняти вето на пакет допомоги від Євросоюзу Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

Як йдеться у публікації Politico , яке посилається на власні джерела у дипломатичнх колах ЄС, Будапешт заявив, що може зняти вето за умови, що Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі.

Як зазначає видання, така лазівка дозволить угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану блокувати фінансування України щороку, а для розблокування виторговувати собі від Брюсселя якісь вигоди.

У матеріалі йдеться, що Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС і направила відповідний документ до Ради ЄС, де головує Бельгія.

За словами джерела, знайомого з ходом переговорів, згідно з угорською пропозицією, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 млрд євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 млрд євро.

Деякі європейські дипломати скептично ставляться до подібної пропозиції попри зміну риторики Угорщини, яка раніше виступала категорично проти виділення грошей Києву у будь-якому вигляді. Вони підкреслили, що така пропозиція від Угорщини не спроможна забезпечити передбачуваності щодо допомоги для України.

«Семирічний бюджет ЄС — це багаторічна структура, ми не можемо робити це з року в рік», — прокоментував один із дипломатів.

Питання фінансування України з боку Євросоюзу буде обговорюватися наступної середи на зустрічі послів країн-членів ЄС.

Нагадаємо, на останньому саміті Євросоюзу Угорщина ветувала рішення про виділення фінансової допомоги Україні. Тоді в Естонії та Бельгії були переконані, що ЄС вдасться надати допомогу Україні у 2024 році. В Ірландії запропонували знайти «обхідний шлях», якщо не вдасться досягти угоди з усіма країнами-членами ЄС.

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За даними Financial Times, в ЄС вже готують резервний план для виділення нової допомоги Україні на суму до 20 млрд євро. А в Німеччині наприкінці 2023 року запевнили, що Україна отримає допомогу в розмірі 50 млрд євро від Євросоюзу, незважаючи на позицію Угорщини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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