Бельгія планує надати €611 млн військової допомоги Україні у 2024 році — Умєров — Finance.ua

Бельгія планує надати €611 млн військової допомоги Україні у 2024 році — Умєров Сьогодні 09:27 — Казна та Політика

Бельгія планує надати €611 млн військової допомоги Україні у 2024 році — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров за результатами телефонної розмови з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомив, що Бельгія планує надати €611 млн військової допомоги Україні у 2024 році та має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію українських сил.

«Відбулася продуктивна телефонна розмова з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер. Обговорили останні події на передовій і перспективи оборонного співробітництва між нашими країнами», — написав Умєров у соцмережі Х (Twitter).

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Він подякував Бельгії за участь у коаліції Військово-повітряних сил, особливо в програмі підготовки пілотів.

«Високо ціную непохитну підтримку бельгійських партнерів. Цього року Бельгія планує надати 611 млн євро військової допомоги та має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію наших сил оборони», — повідомив міністр.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бельгія створить для України спеціальний фонд у розмірі 1,7 млрд євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів.

Естонія щорічно виділятиме Києву 14 млн євро, які будуть спрямовані на розвиток країни. Відповідні цифри зафіксовано у державній бюджетній стратегії. Ці кошти будуть виділятися додатково до 0,25% від ВВП Естонії, що призначено для надання військової допомоги.

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