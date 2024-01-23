Бельгія планує надати €611 млн військової допомоги Україні у 2024 році — Умєров — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бельгія планує надати €611 млн військової допомоги Україні у 2024 році — Умєров

Казна та Політика
48
Бельгія планує надати €611 млн військової допомоги Україні у 2024 році — Умєров
Бельгія планує надати €611 млн військової допомоги Україні у 2024 році — Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров за результатами телефонної розмови з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомив, що Бельгія планує надати €611 млн військової допомоги Україні у 2024 році та має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію українських сил.
«Відбулася продуктивна телефонна розмова з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер. Обговорили останні події на передовій і перспективи оборонного співробітництва між нашими країнами», — написав Умєров у соцмережі Х (Twitter).
Читайте також
Він подякував Бельгії за участь у коаліції Військово-повітряних сил, особливо в програмі підготовки пілотів.
«Високо ціную непохитну підтримку бельгійських партнерів. Цього року Бельгія планує надати 611 млн євро військової допомоги та має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію наших сил оборони», — повідомив міністр.
Читайте також
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бельгія створить для України спеціальний фонд у розмірі 1,7 млрд євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів.
Естонія щорічно виділятиме Києву 14 млн євро, які будуть спрямовані на розвиток країни. Відповідні цифри зафіксовано у державній бюджетній стратегії. Ці кошти будуть виділятися додатково до 0,25% від ВВП Естонії, що призначено для надання військової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.