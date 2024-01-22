Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по 14 мільйонів євро — Finance.ua
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Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по 14 мільйонів євро

Казна та Політика
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Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по 14 мільйонів євро
Естонія щорічно виділятиме Україні додатково по 14 мільйонів євро
Естонія щорічно виділятиме Києву 14 млн євро, які будуть спрямовані на розвиток країни. Відповідні цифри зафіксовано у державній бюджетній стратегії. Ці кошти будуть виділятися додатково до 0,25% від ВВП Естонії, що призначено для надання військової допомоги.
Про це пише ERR.
Згідно з повідомленням, віце-канцлер МЗС Естонії Марійн Ратник пояснила, 12,8 млн євро з цієї суми буде виділено Естонському центру співпраці і розвитку (ESTDEV), один мільйон євро — на гуманітарну допомогу Україні та 200 000 євро — на підтримку спільного бізнесу. В останньому випадку в основному йдеться про налагодження ділових контактів з українськими партнерами.
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Зазначається, що дана допомога буде надходити із раніше схваленої урядом довгострокової стратегії щодо відновлення України.
Ратник додала, що естонський уряд обрав ті сфери, в яких виділені кошти можуть бути використані найбільш інтенсивно.
«Це ті сектори, [з проблемами у яких] ми самі стикалися у минулому, оскільки ми самі виходили з того ж суспільства, з якого намагається видертися Україна: реформа системи освіти, розвиток системи охорони здоров’я, цифрові та кібернетичні рішення», — сказала Ратник.
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Зазначається, що Естонія також пропонує Україні підтримку у впровадженні нових та ефективніших систем у галузі освіти та вже збудувала за новими стандартами дитячий садок у Житомирі.
З урахуванням початку переговорів щодо вступу України до ЄС, Естонія зможе поділитися з нею власним досвідом у цьому процесі, а також порадити як отримати субсидії із фондів ЄС.
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Ратник наголосила, що післявоєнні витрати на відновлення України оцінюються у 400 млрд євро, і такі гроші можуть бути виділені лише великими донорами, такими як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та ін.
Починаючи з 2022 року Естонія вже виділила для України військову допомогу на суму майже €500 млн, і в наступні 4 роки продовжить надавати Києву допомогу у розмірі 0,25% ВВП країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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