Естонія виділить Україні допомогу в 1,2 млрд євро до 2027 року — Finance.ua
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Естонія виділить Україні допомогу в 1,2 млрд євро до 2027 року

Казна та Політика
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Естонія виділить Україні допомогу в 1,2 млрд євро до 2027 року
Естонія виділить Україні допомогу в 1,2 млрд євро до 2027 року
Президент Естонії Алар Каріс оголосив про заплановані обсяги довгострокової допомоги Україні від його держави.
Про це він сказав на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським під час його візиту у Таллінн.
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За його словами, Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.
«Україна потребує більшого і кращого озброєння. Потужності військової промисловості ЄС необхідно збільшити, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно, не завтра, а сьогодні. У нас не повинно бути жодних обмежень на постачання зброї Україні», — зазначив Каріс.
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Він наголосив, що в Естонії є конкретні плани щодо відновлення України, для чого було б також справедливо використовувати заморожені російські кошти.
«росія хоче завоювати не тільки Україну. Вона кинула виклик усьому демократичному світу», — резюмував Каріс.

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За матеріалами:
Європейська правда
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