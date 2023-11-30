Бельгійську газову компанію Fluxys внесли до переліку міжнародних спонсорів війни — Finance.ua

Бельгійську газову компанію Fluxys внесли до переліку міжнародних спонсорів війни Вчора 19:45

Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. Підставою стало те, компанія сприяє експорту російського скрапленого природного газу (СПГ), що забезпечує фінансування російського вторгнення в Україну.

Зазначається, що бельгійський незалежний оператор газової системи Fluxys надає потужності для зберігання та перевалки російського скрапленого газу «Ямал СПГ» на своєму терміналі в Зебрюгге.

«Мажоритарна частка „Ямал СПГ“ належить російській газовій компанії „Новатек“, яка безпосередньо причетна до фінансування військової агресії та воєнних злочинів в Україні. Детальний аналіз, проведений Міжнародним інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) у 2022 році, показав, що Fluxys та її акціонери отримували прибуток, сприяючи експорту російського СПГ на ринки Азії, Південної Америки та Близького Сходу, особливо в зимові місяці 2021−2022 років, що загострювало європейську енергетичну кризу та збільшувало прибутки для „Новатек“», — підкреслили в НАЗК.

Там зауважують, що компанія «Новатек», належить російським олігархам Леоніду Міхельсону і Геннадію Тимченку. Вона є основним постачальником російського скрапленого природного газу на міжнародні ринки.

«Міхельсон і Тимченко входять до найближчого оточення Володимира Путіна і за допомогою його режиму захопили частки міжнародних компаній у російських нафтогазових проектах. „Новатек“ є найбільшим приватним виробником природного газу в Росії. У липні 2014 року компанію внесли до санкційних списків США і Канади. У 2016 році США запровадили санкції проти кількох дочірніх компаній „Новатека“. 2 листопада 2023 року США запровадили санкції проти проекту „Арктик СПГ 2“, який мав на меті подвоїти експортні потужності „Новатека“», — нагадують в НАЗК.

У відомстві наголошують, що третина витрат російського бюджету йде на війну. Послуги Fluxys допомагають РФ поповнити його в цьому році на 800 мільйонів євро.

Основними акціонерами Fluxys є бельгійські муніципалітети (77,41%) і федеральний уряд Бельгії (3,44%). Обидві сторони стверджують, що високо поважають міжнародне гуманітарне право, яке забороняє навмисні напади на цивільних осіб або критичну цивільну інфраструктуру.

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