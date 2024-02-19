Мінюст США передав 500 тисяч доларів конфіскованих російських коштів для України — Finance.ua
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Мінюст США передав 500 тисяч доларів конфіскованих російських коштів для України

Казна та Політика
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Мінюст США передав 500 тисяч доларів конфіскованих російських коштів для України
Мінюст США передав 500 тисяч доларів конфіскованих російських коштів для України
Конфісковані з незаконної торгівлі зброєю кошти напряму передадуть Естонії, яка виділить їх для України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстицій США.
Ці кошти були конфісковані Сполученими Штатами після розкриття незаконної мережі закупівель, яка намагалася ввезти в росію високоточні верстати американського виробництва, що використовувалися в оборонному секторі та для розповсюдження ядерної зброї.
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Громадянин Латвії, обвинувачений у зв’язку з цією схемою закупівель, визнав себе винним у порушенні експортних законів і правил США.
Цей переказ є першим переказом коштів від Сполучених Штатів до іноземного союзника з прямою метою допомоги Україні, і другим випадком, коли Спеціальна група KleptoCapture Міністерства юстиції США надає конфісковані російські активи Україні - минулого року вона передала 5,4 мільйона доларів конфіскованих коштів Державному департаменту США на підтримку українських ветеранів війни.
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Конфісковані кошти передаються до Естонії, оскільки факти цієї справи не дозволяють здійснити пряму передачу в Україну.
Естонія використає ці кошти на проект з прискорення оцінки збитків та критично важливого ремонту української системи розподілу та передачі електроенергії, яка стала цілеспрямованою мішенню для російських сил.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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