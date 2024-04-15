Що може бути з курсом валют без допомоги від США — Finance.ua

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Що може бути з курсом валют без допомоги від США

Валюта
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Що може бути з курсом валют без допомоги від США
Що може бути з курсом валют без допомоги від США
Без достатньої міжнародної фінансової допомоги, зокрема від США, можливе зростання курсів іноземних валют.
За словами голови правління «Глобус Банку» Сергія Мамедова, жодна валюта не здатна втриматися чи залишатися тривалий час стабільною, якщо дефіцит бюджету країни перевищує 30−40%.
Він нагадав, що, згідно з державним бюджетом України на 2024 рік, видаткова частина передбачена на рівні 3,35 трлн грн, а очікувані доходи складуть більш як 1,57 трлн грн. Тобто дефіцит бюджету в 2024 році складе майже 100%.
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Експерт пояснив, що могло б чекати країну у випадку суттєвого скорочення макрофіну в 2024 році. Це, зокрема, зростання курсів валют щодо гривні через інфляцію, зменшення довіри громадян до національної валюти як надійної валюти для заощаджень та переорієнтація вкладників на іноземну валюту. В свою чергу, неконтрольоване збільшення попиту на валюту фактично змусило б регулятора повернути фіксований курс.
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«У 2024 році такий „апокаліптичний“ розвиток подій майже неможливий. Хоча, на мій погляд, конспірологія про те, „що було б“, є цілком доречною. У 2025 році, порівняно з 2024 роком, рівень міжнародної фінансової допомоги може скоротитися орієнтовно в 1,5 раза — до 25 мільярдів доларів, а в 2026 році міжнародна допомога складе до 12,6 мільярда доларів. Відтак, внутрішні надходження до бюджету через податки та збори мають суттєво зрости. А це можливо лише в умовах здорової економіки», — зазначив Мамедов.
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При цьому банкір висловив впевненість, що ситуація з отриманням міжнародної фіндопомоги покращиться, що позитивно вплине на економіку та національну валюту зокрема.
За матеріалами:
УНІАН
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