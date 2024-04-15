Просідання гривні: голова фінансового комітету Ради прокоментував курсові зміни — Finance.ua

Просідання гривні: голова фінансового комітету Ради прокоментував курсові зміни Сьогодні 08:02 — Валюта

Просідання гривні: голова фінансового комітету Ради прокоментував курсові зміни

Цього року резерви Нацбанку є достатніми для згладжування коливань на валютному ринку, що дозволяє йому разом із чинними валютними обмеженнями контролювати ситуацію для запобігання різких змін курсу.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Главкому».

За словами Гетманцева, за шість місяців після відв'язки від фіксованого курсу гривня девальвувала за середнім курсом трохи більше ніж на 5%. При цьому перші два місяці гривня трохи посилювалась, потім так само помірно послаблювалась.

Нардеп зауважує: якщо робити проєкцію останніх шести місяців на II-IV квартал цього року, то помірне контрольоване просідання гривні, як це відбувається зараз, суттєвих ризиків для економіки нести не буде. Навпаки, на думку експерта, це буде підтримка і державного бюджету, і українських експортерів.

«Але не варто забувати і про зворотній бік медалі: подорожчання критичного імпорту, погіршення інфляційних очікувань. Це дуже крихкий баланс щодо вартості національних грошей, відповідальність за який за Конституцією несе Нацбанк. Можу тут тільки додати, що у 2024 році резерви Нацбанку є достатніми для згладжування коливань на валютному ринку», — запевнив голова комітету.

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Гетманцев також зауважив, що офіційний курс залишається основним інструментом, за рахунок якого Нацбанк продовжує утримувати макрофінансову стабільність, зокрема впливати на інфляційні очікування.

Щодо зниження нинішньої облікової ставки, депутат проінформував, що підстави для цього є, адже це засвідчує дискусія в самому Нацбанку, на рівні його монетарного комітету.

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«При цьому варто пам’ятати, що монетарні рішення мають лаг, тобто відкладений вплив, тому завжди приймаються не статично, а з урахуванням певної перспективи і ризиків. Війна продовжується, тому у перспективі як мінімум найближчого року ризики для макрофінансової стабільності, пов’язані із війною, як би ми до неї не адаптувались, залишаються вагомими», — пояснив голова комітету.

Водночас, ацентує увагу Гетманцев, є позиція уряду і зокрема Мінфіну, які мають насамперед виконувати бюджет, стимулювати експорт та економічне відновлення, зокрема, виходячи зі своїх міркувань динаміки обмінного курсу і вартості внутрішніх запозичень.

«Єдиним виходом для подолання можливих спірних питань, з оглядом на наслідки і для макрофінансової стійкості, і для бюджету, і для вітчизняної економіки, є координація дій між урядом і НБУ. Це, власне, і відбувається на постійній основі, але, як кажуть, завжди є місце для покращення», — додав нардеп.

Гетманцев підсумував, що макрофінансова стабільність є великою перемогою, і те, що Україна втримала гривню в 2022—2023 роках, свідчить про високу професійність всієї команди, яка опікується публічними фінансами і, безперечно, про допомогу партнерів.

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