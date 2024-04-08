Готівковий курс долара за місяць зріс на 1,6% і перевищив рівень минулого року, — НБУ Сьогодні 15:04 — Валюта

Готівковий курс долара за місяць зріс на 1,6% і перевищив рівень минулого року, — НБУ

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у березні 2024 року зріс на 1,6% до 38,94 гривні.

Про це повідомляє НБУ.

За даними НБУ, у березні готівковий курс долара перевищив рівень березня минулого року (38,55 грн/долар).

Порівняно з груднем 2023 року курс зріс на 1,11 гривні.

Курс долара на міжбанку за березень зріс приблизно на 80 копійок із 38,20 до 39,00 гривень. Офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% із 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/долар на 29 березня. Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 27 березня — 39,34 грн/долар. Готівковий курс повністю залежить від міжбанку.

За даними НБУ, з другої половини березня активізувалися витрати уряду України після суттєвого скорочення на початку року. Разом із вичерпанням ефектів від продажу валюти для сплати річних податків це вплинуло на зростання попиту на валюту.

«Як наслідок, гривня послабилася», — йдеться в повідомленні.

Водночас ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а курсові коливання — незагрозливими. НБУ й надалі покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, завдяки чому гривня зможе не лише послаблюватися, а й зміцнюватися, як і було в попередні періоди, зазначили в центробанку.

Нагадаємо, середній курс продажу готівкового долара в Україні за 2023 рік упав на 5,9% до 37,83 гривень. Курс долара впав після зростання протягом 2022 року на 47,7% - з 27,21 до 40,19 грн/долар.

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