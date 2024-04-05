НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара — Finance.ua

НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара Сьогодні 10:07 — Валюта

НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара, Shutterstock

Ситуація на валютному ринку України в березні 2024 року залишалася контрольованою.

«Протягом березня обмінний курс гривні коливався в обидва боки, помірно девальвувавши за підсумками місяця внаслідок певного погіршення балансу попиту та пропозиції на ринку в другій половині березня», — йдеться в огляді.

За даними НБУ, це зумовлювалося:

пожвавленням весно-польових робіт, що супроводжувалося збільшенням попиту на іноземну валюту з боку імпортерів добрив та засобів захисту рослин,

зростанням потреби в імпорті енергоносіїв, у тому числі через інтенсифікацію обстрілів енергетичного сектору,

активізацією витрат бюджету з надходженням значних обсягів міжнародної допомоги в другій половині місяця,

завершенням періоду сплати річних та квартальних податків.

За таких умов НБУ наростив інтервенції з продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку (до 1,8 млрд доларів), йдеться в огляді.

Нагадаємо, курс долара на міжбанку за березень зріс приблизно на 80 копійок із 38,20 до 39,00 гривень. Офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% із 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/долар на 29 березня. Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 27 березня — 39,34 грн/долар. Готівковий курс зріс на 80 копійок до 39,40 грн/долар.

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