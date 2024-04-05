НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара — Finance.ua
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НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара

Валюта
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НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара
НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара, Shutterstock
Ситуація на валютному ринку України в березні 2024 року залишалася контрольованою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2024 року).
«Протягом березня обмінний курс гривні коливався в обидва боки, помірно девальвувавши за підсумками місяця внаслідок певного погіршення балансу попиту та пропозиції на ринку в другій половині березня», — йдеться в огляді.
За даними НБУ, це зумовлювалося:
  • пожвавленням весно-польових робіт, що супроводжувалося збільшенням попиту на іноземну валюту з боку імпортерів добрив та засобів захисту рослин,
  • зростанням потреби в імпорті енергоносіїв, у тому числі через інтенсифікацію обстрілів енергетичного сектору,
  • активізацією витрат бюджету з надходженням значних обсягів міжнародної допомоги в другій половині місяця,
  • завершенням періоду сплати річних та квартальних податків.

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За таких умов НБУ наростив інтервенції з продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку (до 1,8 млрд доларів), йдеться в огляді.
НБУ пояснив підвищення попиту на валюту та зростання курсу долара
Нагадаємо, курс долара на міжбанку за березень зріс приблизно на 80 копійок із 38,20 до 39,00 гривень. Офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% із 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/долар на 29 березня. Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 27 березня — 39,34 грн/долар. Готівковий курс зріс на 80 копійок до 39,40 грн/долар.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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