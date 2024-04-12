У Нацбанку підрахували, скільки коштів українці щомісяця отримують з-за кордону — Finance.ua

У Нацбанку підрахували, скільки коштів українці щомісяця отримують з-за кордону Сьогодні 15:02 — Валюта

У Нацбанку підрахували, скільки коштів українці щомісяця отримують з-за кордону

У другому півріччі 2023 року українці з-за кордону щомісяця отримували понад $550 млн, а в грудні отримали майже $680 млн. Приблизно 62% транскордонних надходжень — приватні транскордонні кредитові перекази на поточні рахунки в банках (найбільше зі Швейцарії, США та Польщі).

Про це розповів заступник голови Національного банку України Олексій Шабан, передає пресслужба НБУ.

Безготівкові операції

За словами Шабана, протягом другого півріччя 2023 року громадяни здійснили понад 5 млрд безготівкових операцій (95% від кількості усіх безготівкових операцій), із них 1,7 млрд — без використання платіжних карток (кредитові перекази).

За півроку кожен українець в середньому здійснює 41 кредитовий переказ та 90 безготівкових операцій з платіжними картками, що свідчить про високий розвиток безготівкових розрахунків в Україні порівняно з сусідніми країнами.

Кількість активних карток

У грудні 2023 року порівняно з груднем 2022 року кількість активних карток була більшою на 12,6% та досягла 52,1 млн шт. (45,3% від кількості всіх платіжних карток, емітованих українськими емітентами).

Кількість безконтактних платіжних карток зросла з 20 млн у грудні 2021-го до 31 млн карток у грудні 2023-го (на 53%).

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Кількість токенізованих платіжних карток за цей період збільшилася майже вдвічі (на 85%) і становила 12 млн шт. у грудні 2023 року.

Минулого року через систему електронних платежів НБУ (СЕП) здійснено близько 423 млн платежів, що майже на 17% більше, ніж 2022 році та лише на 5% менше, ніж у передвоєнний рік.

Електронні платежі НБУ

«Через систему електронних платежів НБУ здійснюється 99% міжбанківських платежів у гривні в межах України. З 1 квітня 2023 року платежі в ній стали ще швидшими, зручнішими та безпечнішими, адже нове покоління СЕП працює в цілодобовому режимі без вихідних на базі міжнародного стандарту ISO 20 022», — заявив Шабан.

У найближчі роки це дасть змогу:

розпочати процес приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). У 2024 році НБУ планує подати офіційну заявку від України для приєднання до SEPA. Після цього буде створена платіжна інфраструктура для технічної інтеграції, через яку банки відкриють своїм клієнтам можливості для більш швидких та дешевих транскордонних платежів у євро;

впровадити функціонал миттєвих платежів. Їх старт запланований на I квартал 2025 року. Наразі НБУ напрацьовує підґрунтя, зокрема регуляторне, для успішної роботи миттєвих платежів.

У підсумку функціонал сприятиме зменшенню вартості безготівкових розрахунків для кінцевих користувачів.

Відкритий банкінг

«Минулого року, спільно з робочими групами учасників ринку, Національний банк розробив концепцію створення відкритого банкінгу в Україні, визначивши напрями його розвитку, дорожню карту та основні вимоги щодо впровадження, — розповів Олексій Шабан. — Ми очікуємо, що банки відкриють свої АРІ з 1 серпня 2025 року. До цього часу Національний банк планує розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для його впровадження, зокрема, щодо авторизації діяльності надавачів нефінансових платіжних послуг та порядку роботи відкритого банкінгу».

Нагадаємо, миттєві платежі Національного банку мають стати альтернативною картковим, проте не запустяться раніше першого кварталу 2025 року. Платіжні системи вже пильнують за намірами регулятора, а запуск ініціативи може стати проблемою для банків, які не вкладаються в IT-інфраструктуру.

Український споживач може не помітити різниці між різними платежами — якщо лише не настане повний блекаут.

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