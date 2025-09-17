Євро зріс до чотирирічного максимуму відносно долара — Reuters Сьогодні 11:48 — Валюта

У середу долар перебував в обороні, акції дещо зросли, а золото досягло нових висот, оскільки світові ринки відраховували час до очікуваного зниження ставки Федеральною резервною системою пізніше того ж дня й чекали сигналів щодо масштабів майбутнього пом’якшення.

Про це пише Reuters.

Євро зріс до чотирирічного максимуму відносно долара на попередній сесії завдяки пом’якшенню ставок ФРС, тоді як нафта залишалася стабільною після атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи та порти.

Азійські фондові індекси очолювали гонконгські акції, які зросли до чотирирічного максимуму.

Очікується, що ФРС знизить свою базову процентну ставку на чверть процентного пункту до діапазону 4,00%-4,25% після завершення засідання з питань монетарної політики пізніше протягом світового дня.

зріс на 0,1% до 96,723 після падіння на 0,7% у вівторок до найнижчого рівня з початку липня. Індекс долара, який відстежує курс долара США відносно кошика валют інших основних торговельних партнерів,після падіння на 0,7% у вівторок до найнижчого рівня з початку липня.

Євро знизився на 0,1% до $1,1855 після того, як у вівторок досяг $1,1867, найвищого рівня з вересня 2021 року. Долар майже не змінився на рівні 146,43 єни після падіння на 0,6% на попередній сесії.

