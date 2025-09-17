Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз до 21 вересня Сьогодні 09:03 — Валюта

На валютному ринку України до 21 вересня увага буде прикута до курсу євро, а ось курс долара буде відносно спокійним. При цьому не варто очікувати істотних наслідків від можливих коливань валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН зазначив, що загальна економічна ситуація дає змогу розраховувати на міцнішу гривню, а отже тиск на валютний ринок спаде.

На його думку, курс долара в Україні з 15 по 21 вересня перебуватиме в межах 41,15 — 41,6 гривні на міжбанку і 41,15 — 41,50 гривні на готівковому ринку.

Таким чином, 100 доларів у гривнях в Україні до 21 вересня коштуватимуть 4115 — 4150 грн, а 1000 доларів у гривнях обійдуться в 41150 — 41500 грн.

Що стосується євро, то банкір очікує, що європейська валюта до 21 вересня перебуватиме в межах 47,5 — 49 гривень на міжбанку і 47,5 — 49 грн на готівковому ринку.

Таким чином, 100 євро в гривнях в Україні в цей період коштуватимуть 4750 — 4900 грн, а 1000 євро в гривнях обійдуться українцям у 47500 — 49000 грн.

Нагадаємо, згідно з проєктом бюджету на 2026 рік, цьогоріч Кабмін прогнозує прискорення девальвації гривні.

долара становитиме: Очікується, що середній курс гривні достановитиме:

42,4 грн/долар у 2025 році,

45,7 грн/долар у 2026.

Щодо євро, то тут показники такі:

45,8 грн/євро у 2025 році,

49,4 грн/євро у 2026.

