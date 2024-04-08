У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках

Валюта
93
У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
У лютому 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 208 млрд гривень. При цьому 35,4% вкладів були в іноземній валюті.
Про це свідчать дані Національного банку України.

Валюта вкладів та процентні ставки

За даними НБУ, на 1 березня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,9 млн вкладів.
Більшість вкладів була у гривні: 57,9 млн вкладів на 780 млрд гривень. У валюті було 10 млн вкладів на суму 427 млрд гривень.

Читайте також: Акції найперспективніших компаній на старті 2024 року

При цьому відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у лютому 2024 року банки платили за гривневими вкладами в середньому 11,4% річних, то за валютними депозитами банки давали лише 1,0% річних.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 452,6 млрд гривень. Кількість вкладників — 24,1 млн.
На другому місці державний Ощадбанк — 12,9 млн вкладників, сума — 189,1 млрд гривень, на третьому приватний Універсал Банк 8,2 млн вкладників, сума — 84,1 млрд гривень.
Читайте також
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,0 млн, сума — 67,8 млрд гривень та Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,2 млн, сума — 55,8 млрд гривень
У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Отримати більше з депозиту

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.