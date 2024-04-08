У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках — Finance.ua

У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках Сьогодні 11:03 — Валюта

У якій валюті українці зберігають свої гроші і в яких банках

У лютому 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 208 млрд гривень. При цьому 35,4% вкладів були в іноземній валюті.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Валюта вкладів та процентні ставки

За даними НБУ, на 1 березня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,9 млн вкладів.

Більшість вкладів була у гривні: 57,9 млн вкладів на 780 млрд гривень. У валюті було 10 млн вкладів на суму 427 млрд гривень.

Читайте також: Акції найперспективніших компаній на старті 2024 року

При цьому відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у лютому 2024 року банки платили за гривневими вкладами в середньому 11,4% річних, то за валютними депозитами банки давали лише 1,0% річних.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 452,6 млрд гривень. Кількість вкладників — 24,1 млн.

На другому місці державний Ощадбанк — 12,9 млн вкладників, сума — 189,1 млрд гривень, на третьому приватний Універсал Банк 8,2 млн вкладників, сума — 84,1 млрд гривень.

Читайте також Депозити: трійка найкращих пропозицій від банків за версією FinAwards

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,0 млн, сума — 67,8 млрд гривень та Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,2 млн, сума — 55,8 млрд гривень

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.