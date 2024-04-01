Депозити: трійка найкращих пропозицій від банків за версією FinAwards — Finance.ua

Депозити: трійка найкращих пропозицій від банків за версією FinAwards
29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.
Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.
Найкращий депозит
Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Найкращий депозит».
У цій номінації обирали фінансовий продукт та банк, який є лідером у галузі депозитних послуг і забезпечує оптимальні умови росту та збереження коштів. До слова, цьогоріч за це звання змагалася рекордна кількість учасників — 34 банки.
Переможцем у номінації за голосуванням став АТ «КБ «Глобус» та його депозит «Накопичувальний»:
- Строк розміщення: 36 міс.
- Сума розміщення: на 12 міс. — від 1000 грн, макс. сума без обмежень
- Відсоткова ставка, % річних: на 12 міс. — 15,50%
- Капіталізація відсотків на вибір клієнта — так
- Можливість поповнення вкладу — так
Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку
«Срібло» отримав депозит від monobank (Universal Bank). Умови вкладу такі:
- Строк розміщення: від 3 до 24 міс.
- Сума розміщення: на 12 міс. — від 1000 грн, макс. сума без обмежень
- Відсоткова ставка, % річних: на 12 міс. — 15%
- Капіталізація відсотків на вибір клієнта — так
- Можливість поповнення вкладу — так
Третє місце виборов Агропросперіс Банк із депозитом «Капітал». Ось кілька основних умов цієї пропозиції від банку:
- Строк розміщення: 3/6/9/2/18/24 міс.
- Сума розміщення: на 12 міс. — від 5000 грн, макс. сума без обмежень.
- Відсоткова ставка, % річних: на 12 міс. — 15,25%
- Капіталізація відсотків на вибір клієнта — так
- Можливість поповнення вкладу — так
Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів — НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.
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