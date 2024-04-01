Депозити: трійка найкращих пропозицій від банків за версією FinAwards — Finance.ua

Депозити: трійка найкращих пропозицій від банків за версією FinAwards Сьогодні 14:05 — Кредит&Депозит

Депозити: трійка найкращих пропозицій від банків за версією FinAwards

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Найкращий депозит

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Найкращий депозит».

У цій номінації обирали фінансовий продукт та банк, який є лідером у галузі депозитних послуг і забезпечує оптимальні умови росту та збереження коштів. До слова, цьогоріч за це звання змагалася рекордна кількість учасників — 34 банки.

АТ «КБ «Глобус» та його депозит «Накопичувальний»: Переможцем у номінації за голосуванням став

Строк розміщення: 36 міс.

Сума розміщення: на 12 міс. — від 1000 грн, макс. сума без обмежень



Відсоткова ставка, % річних: на 12 міс. — 15,50%



Капіталізація відсотків на вибір клієнта — так

Можливість поповнення вкладу — так



Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв із нагородою (ліворуч) та Head of MediaBiz Treeum Надія Квітка (праворуч)

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку

депозит від monobank (Universal Bank). Умови вкладу такі: «Срібло» отримавУмови вкладу такі:

Строк розміщення: від 3 до 24 міс.

Сума розміщення: на 12 міс. — від 1000 грн, макс. сума без обмежень



Відсоткова ставка, % річних: на 12 міс. — 15%



Капіталізація відсотків на вибір клієнта — так



Можливість поповнення вкладу — так



Агропросперіс Банк із депозитом «Капітал». Ось кілька основних умов цієї пропозиції від банку: Третє місце виборов. Ось кілька основних умов цієї пропозиції від банку:

Строк розміщення: 3/6/9/2/18/24 міс.

Сума розміщення: на 12 міс. — від 5000 грн, макс. сума без обмежень.



Відсоткова ставка, % річних: на 12 міс. — 15,25%



Капіталізація відсотків на вибір клієнта — так



Можливість поповнення вкладу — так



Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів — НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

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