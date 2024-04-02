Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards — Finance.ua

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Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards

Кредит&Депозит
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Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards
Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards
29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.
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Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Народний банк

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Народний банк».
Переможця визначає найбільш вибагливий член журі - люди. Трійка найкращих формується через унікальний рейтинг сайту «Мінфін», побудований винятково на базі відгуків відвідувачів про якість обслуговування у банках.

Тобто на позицію банку у рейтингу впливають лише відгуки клієнтів, перевірені модерацією сайту. Результат цього рейтингу — номінація «Народний банк», що уособлює народне визнання та народну любов.

Трійка лідерів

Третє місце у номінації «Народний банк» отримав український необанк sportbank.

На другій сходинці розмістився ще один необанк — monobank (Universal Bank).
А народним улюбленцем та переможцем у номінації став А-Банк.
СЕО Treeum Валерія Луньова (ліворуч) та голова Правління А-Банку Кандауров Юрій Васильович з нагородою (праворуч)
СЕО Treeum Валерія Луньова (ліворуч) та голова Правління А-Банку Кандауров Юрій Васильович з нагородою (праворуч)
Про переможця. А-Банк (до 2007 року Український кредитний банк) — український роздрібний банк, зареєстрований 30 жовтня 1992 року з головним офісом у місті Дніпро.
Головними співвласниками А-Банку є брати Григорій та Ігор Суркіси, та їхні доньки Марина та Світлана.
Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів — НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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