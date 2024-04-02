Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards — Finance.ua

Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards Сьогодні 09:30 — Кредит&Депозит

Визначили трійку народних банків України: рейтинг FinAwards

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

Читайте також Визначили ТОП-3 стійких банків України

Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Народний банк

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Народний банк».

Переможця визначає найбільш вибагливий член журі - люди. Трійка найкращих формується через унікальний рейтинг сайту «Мінфін», побудований винятково на базі відгуків відвідувачів про якість обслуговування у банках.



Тобто на позицію банку у рейтингу впливають лише відгуки клієнтів, перевірені модерацією сайту. Результат цього рейтингу — номінація «Народний банк», що уособлює народне визнання та народну любов.

Трійка лідерів

sportbank.



На другій сходинці розмістився ще один необанк — monobank (Universal Bank). Третє місце у номінації «Народний банк» отримав український необанкНа другій сходинці розмістився ще один необанк —(Universal Bank).

А-Банк. А народним улюбленцем та переможцем у номінації став

СЕО Treeum Валерія Луньова (ліворуч) та голова Правління А-Банку Кандауров Юрій Васильович з нагородою (праворуч)

Про переможця. А-Банк (до 2007 року Український кредитний банк) — український роздрібний банк, зареєстрований 30 жовтня 1992 року з головним офісом у місті Дніпро.

Головними співвласниками А-Банку є брати Григорій та Ігор Суркіси, та їхні доньки Марина та Світлана.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів — НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.