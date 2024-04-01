Визначили ТОП-3 стійких банків України — Finance.ua
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Визначили ТОП-3 стійких банків України

Кредит&Депозит
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Визначили ТОП-3 стійких банків України
Визначили ТОП-3 стійких банків України
29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.
Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Стійкий банк

Під час FinAwards визначили і власника титулу «Стійкий банк».
Як обирали? Один з організаторів премії FinAwards, сайт «Мінфін», проводить щоквартальну оцінку діяльності банків на підставі інформації з офіційних і відкритих джерел. Експерти досліджують показники, що характеризують стійкість банків до стресів і лояльність вкладників.
Для визначення найбільш стійких банків враховуються такі показники:
  • якість активів;
  • ліквідність;
  • можливість зовнішньої підтримки;
  • приріст вкладів;
  • платіжна репутація тощо.
На базі цього унікального дослідження й визначається трійка лідерів.

Лідери у номінації

Переможцем у номінації «Стійкий банк» став Укрсиббанк. До слова, банк отримує це звання вже другий рік поспіль.
«Срібло» в номінації присудили Креді Агріколь Банк. А «бронзовим» призером виявився Райффайзен Банк, який до 2022 п’ять років поспіль посідав першу сходинку на п'єдесталі стійких банків.

Про переможця

  • Укрсиббанк — один із найбільших універсальних банків України, який працює на ринку з 1990 року. 60% акцій банку належать великій фінансовій групі BNP Paribas, що є лідером у Єврозоні та має 200-річну історію і амбітну політику корпоративної соціальної відповідальності. 40% акцій володіє ЄБРР.
  • У 2021 Укрсиббанк став членом Глобального договору ООН. Банк підтвердив дотримання десяти принципів Глобального договору у сфері захисту прав людини, трудових відносин, охорони довкілля та боротьби з корупцією.
  • У 2023 році провідне міжнародне видання Euromoney вкотре відзначило головного акціонера Укрсиббанку Групу BNP Paribas нагородами «Найкращий банк світу» та «Найкращий банк світу зі сталого фінансування», а також низкою регіональних та національних нагород.
Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів — НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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