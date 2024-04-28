Який розмір пенсії у громадян Німеччини: формула розрахунку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Який розмір пенсії у громадян Німеччини: формула розрахунку

Світ
19
Пенсіонер
Пенсіонер
Німеччина відома своєю соціальною спрямованістю внутрішньої політики. Зокрема, там діють спеціальні правила щодо права виходу на пенсію та формули обрахунку майбутніх виплат.
На які пенсії можуть розраховувати громадяни у Німеччині, інформує Aussiedlerbote.de.

У якому віці німці йдуть на пенсію

Німецькі громадяни, народжені після 1964 року, можуть виходити на заслужений відпочинок у віці 67 років.
У країні діє спеціальна формула, завдяки якій можна розрахувати майбутню пенсію
  • сума щомісячної пенсії = бали заробітку х коефіцієнт доступу х поточний розмір пенсії х коефіцієнт типу пенсії.
Зазначається, що «платні бали» є найважливішими, оскільки заробіток щорічно порівнюють із середнім заробітком усіх застрахованих громадян.
Читайте також
Якщо відповідає середньому заробітку, то це один пункт зарплатні.
Коефіцієнт стосується доплат та відрахувань, які враховують під час розрахунку пенсії. У разі, якщо цього нема, то значення дорівнює 1,0.
«Поточна пенсійна вартість» є еквівалентною вартістю, що дорівнює одному балу заробітку.
Показник залежить від загальної економічної ситуації, однак зараз він дорівнює 37,6 євро.
Читайте також
Зокрема, за умови, що людина пропрацювала 45 років за брутто-зарплати 3,5 тис. євро на місяць, то за основу для розрахунку брали б середній заробіток в країні з 2024 року (45,35 тис. євро), значення 1,0 для коефіцієнта доступу та пенсії, поточний розмір пенсії у 37,60 євро.
У підсумку після 45 років роботи розмір щомісячної пенсії становитиме 1,56 тис. євро при брутто-зарплаті 3,5 тис. євро.
Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол. Проти аналогічного періоду минулого року середня пенсійна виплата збільшилась на 9,6% (+505 грн).
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.