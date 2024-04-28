Який розмір пенсії у громадян Німеччини: формула розрахунку — Finance.ua

Який розмір пенсії у громадян Німеччини: формула розрахунку Сьогодні 15:04 — Світ

Пенсіонер

Німеччина відома своєю соціальною спрямованістю внутрішньої політики. Зокрема, там діють спеціальні правила щодо права виходу на пенсію та формули обрахунку майбутніх виплат.

На які пенсії можуть розраховувати громадяни у Німеччині, інформує Aussiedlerbote.de.

У якому віці німці йдуть на пенсію

Німецькі громадяни, народжені після 1964 року, можуть виходити на заслужений відпочинок у віці 67 років.

У країні діє спеціальна формула, завдяки якій можна розрахувати майбутню пенсію

сума щомісячної пенсії = бали заробітку х коефіцієнт доступу х поточний розмір пенсії х коефіцієнт типу пенсії.

Зазначається, що «платні бали» є найважливішими, оскільки заробіток щорічно порівнюють із середнім заробітком усіх застрахованих громадян.

Якщо відповідає середньому заробітку, то це один пункт зарплатні.

Коефіцієнт стосується доплат та відрахувань, які враховують під час розрахунку пенсії. У разі, якщо цього нема, то значення дорівнює 1,0.

«Поточна пенсійна вартість» є еквівалентною вартістю, що дорівнює одному балу заробітку.

Показник залежить від загальної економічної ситуації, однак зараз він дорівнює 37,6 євро.

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Зокрема, за умови, що людина пропрацювала 45 років за брутто-зарплати 3,5 тис. євро на місяць, то за основу для розрахунку брали б середній заробіток в країні з 2024 року (45,35 тис. євро), значення 1,0 для коефіцієнта доступу та пенсії, поточний розмір пенсії у 37,60 євро.

У підсумку після 45 років роботи розмір щомісячної пенсії становитиме 1,56 тис. євро при брутто-зарплаті 3,5 тис. євро.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол. Проти аналогічного періоду минулого року середня пенсійна виплата збільшилась на 9,6% (+505 грн).

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