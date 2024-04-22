Чому допомогу США не можна використати на виплати пенсій в Україні — Finance.ua

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Чому допомогу США не можна використати на виплати пенсій в Україні

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Чому допомогу США не можна використати на виплати пенсій в Україні
Чому допомогу США не можна використати на виплати пенсій в Україні
Допомога від США на 60 млрд доларів не буде спрямована на виплату пенсій в Україні, оскільки американським виборцям складно пояснити українську пенсійну систему.
Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.
«В Америці немає солідарних пенсій. Є накопичувальні пенсійні рахунки страхові. Тому для них, для їхніх виборців дуже важко пояснити: якщо вони своїм громадянам не платять якихось таких пенсій, то чому мають на пенсії перераховувати для громадян України», — сказала вона.
Водночас, як зазначила Жолнович, у нас є підтримка від Японії, від Європейського Союзу — 50 млрд євро на чотири роки, «які будуть спрямовані в тому числі і на пенсійні видатки».

Допомога США

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США схвалила виділення понад 60 млрд доларів Україні. У вівторок, 23 квітня, це питання розгляне Сенат, а потім схвалений законопроект підпише президент США Джо Байден. У Білому домі вже пообіцяли, що новий пакет допомоги Україні буде виділено у найкоротші терміни.
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, загальний обсяг американської допомоги Україні становить близько 61 млрд доларів.
За його словами, ці кошти будуть витрачені на такі напрямки:
  • 49,9 млрд — оборонні витрати;
  • 7,8 млрд — потенційна бюджетна підтримка;
  • 1,57 млрд — економічна допомога;
  • 400 млн — на захист кордонів та гуманітарне розмінування.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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