Скільки українських пенсіонерів отримують понад 10 тис. грн — статистика ПФУ Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Скільки українських пенсіонерів отримують понад 10 тис. грн — статистика ПФУ

Станом на 1 квітня в Україні налічувалось 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсій наразі 5743 грн. 12,06% із загальної кількості пенсіонерів отримують виплати понад 10 000 грн.

Про це Пенсійний фонд повідомляє в Telegram.

Кількість пенсіонерів, що працюють

Із 10,2 млн пенсіонерів — 2,7 млн працюють. Їхня середня пенсія — 6094 грн.

Статистика за рівнем виплат

З початку року зросла частка пенсіонерів, які отримують понад 10 тис. грн. Станом на 1 січня вона складала 10,94%.

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Які виплати отримують українські пенсіонери:

26,84% - до 3 тис. грн (станом на 1 січня було 29,7%)



17,27% громадян отримують від 3001 грн до 4000 грн (було 21,25%);

18,61% - від 4001 грн до 5000 грн (було 14,91%);

25,22% - від 5001 грн до 10 000 грн (було 23,2%);

понад 10 тис. грн — 12.06% (було 10,94%).

Інфографіка: ПФУ

Нагадаємо, за даними ПФУ, найбільші виплати отримають у Києві - 7 848 грн. Друге місце посідає Рівненська область — 7 205 гривень. У першу п’ятірку за розміром пенсії увійшли Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривень).

Найменші пенсії у Тернопільській області — 4 400 гривень; Чернівецькій — 4 598 гривень; Закарпатській — 4 616 гривень.

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Також раніше Пенсійний фонд України пояснив , за якої умови пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії з 1 квітня.

Тож, якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії пенсіонер набув менше як 24 місяці страхового стажу, автоматичний перерахунок пенсії здійснюється за умови, що після призначення або попереднього перерахунку минуло не менше двох років.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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