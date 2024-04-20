У яких регіонах пенсіонери отримують найвищі та найнижчі виплати (інфографіка) — Finance.ua
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У яких регіонах пенсіонери отримують найвищі та найнижчі виплати (інфографіка)

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Станом на 1 квітня в Україні нараховується 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії складає 5 743 гривні. Зокрема, найбільші виплати отримають у Києві - 7 848 грн.
Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України.

Де в Україні найбільші та найнижчі пенсії

За даними ПФУ, найвищі пенсії серед регіонів України виплачуються у Києві — 7 848 гривень.
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Друге місце посідає Рівненська область — 7 205 гривень.
У першу п’ятірку за розміром пенсії увійшли Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривень).
У яких регіонах пенсіонери отримують найвищі та найнижчі виплати (інфографіка)

У яких областях найменші пенсії

  • Тернопільська — 4 400 гривень;
  • Чернівецька — 4 598 гривень;
  • Закарпатська — 4 616 гривень.
У яких регіонах пенсіонери отримують найвищі та найнижчі виплати (інфографіка)
Нагадаємо, Пенсійний фонд України пояснив, за якої умови пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії з 1 квітня.
«Якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії пенсіонер набув менше як 24 місяці страхового стажу, автоматичний перерахунок пенсії здійснюється за умови, що після призначення або попереднього перерахунку минуло не менше двох років», — сказано в повідомленні.
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За матеріалами:
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