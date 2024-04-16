ПФУ назвав умову для перерахунку виплат пенсіонерам, що працюють — Finance.ua

ПФУ назвав умову для перерахунку виплат пенсіонерам, що працюють Сьогодні 15:30 — Особисті фінанси

ПФУ назвав умову для перерахунку виплат пенсіонерам, що працюють

Пенсійний фонд України пояснив , за якої умови пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії з 1 квітня.

«Якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії пенсіонер набув менше як 24 місяці страхового стажу, автоматичний перерахунок пенсії здійснюється за умови, що після призначення або попереднього перерахунку минуло не менше двох років», — сказано в повідомленні.

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У цьому разі враховується фактично набутий пенсіонером після призначення або попереднього перерахунку пенсії страховий стаж. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Нагадаємо, раніше експерт із пенсійної справи, журналіст Сергій Коробкін заявляв , що з 1 квітня 2024 року було анонсовано перерахунок пенсій для громадян, які продовжують працювати. Але за фактом цього перерахунку з 1 квітня не буде. «Вже анонсовано перерахунок пенсій для громадян, які продовжують працювати. Але по факту цього перерахунку з 1 квітня 2024 року не буде. Тобто, він буде, але пізніше. Перерахунок зроблять скоріш всього в травні, а доплати зроблять в червні. Перерахунок зроблять не для всіх громадян, а попередньо для 600 тисяч», — сказав експерт.

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За даними ПФУ, в Україні після індексації з 1 березня пенсійні виплати зросли в середньому на 397,07 грн, середній розмір пенсії становить 5 792,02 грн.

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