Працюючі пенсіонери не відчують перерахунку пенсій у квітні: експерт пояснив чому — Finance.ua

Працюючі пенсіонери не відчують перерахунку пенсій у квітні: експерт пояснив чому Сьогодні 08:35 — Особисті фінанси

Працюючі пенсіонери не відчують перерахунку пенсій у квітні: експерт пояснив чому

З 1 квітня буде автоматично перераховано виплати пенсіонерам, які продовжували працювати і на 1 березня 2024 року встигли набути щонайменше 24 місяців страхового стажу.

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З 1 квітня 2024 року анонсовано перерахунок пенсій для громадян, які продовжують працювати. Але за фактом цього перерахунку з 1 квітня не буде. По це сказав експерт із пенсійної справи, журналіст Сергій Коробкін.

«Вже анонсовано перерахунок пенсій для громадян, які продовжують працювати. Але по факту цього перерахунку з 1 квітня 2024 року не буде. Тобто, він буде, але пізніше. Перерахунок зроблять скоріш всього в травні, а доплати зроблять в червні. Перерахунок зроблять не для всіх громадян, а попередньо для 600 тисяч», — сказав експерт.

Він додав, що перерахунок не завжди зводиться до підвищення пенсії.

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«Перерахували, додали стаж, основний розмір пенсії трохи збільшився, а загальний розмір пенсії з усіма доплатами і „дотяжками“ все одно не перевищує попередній розмір пенсії. І також в середньому таке зростання пенсії не дуже велике», — сказав Сергій Коробкін.

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