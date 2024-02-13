Грошові перекази мігрантів в ЄС досягли рекорду — Finance.ua

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Грошові перекази мігрантів в ЄС досягли рекорду

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Грошові перекази мігрантів в ЄС досягли рекорду
Грошові перекази мігрантів в ЄС досягли рекорду
Обсяг грошових переказів, що мігранти надсилають з Євросоюзу до своїх країн, у 2022 році досяг рекордних 43,5 млрд євро. Це на 13,9% вище за показник за 2021 рік, який становив 38,2 млрд євро.
Про це повідомляє Євростат.

Куди найбільше переказували кошти

У 2022 році найбільшу частку коштів, а саме 9,6 млрд євро, або 22%, переказали до європейських країн, які не входять до ЄС.
Далі йде Азія (за винятком Близького та Середнього Сходу) — 8,6 млрд євро (20%) та держави північної Африки — 8,2 млрд євро (19%).
Інфографіка: ec.europa.eu
Інфографіка: ec.europa.eu
Зазначається, що обсяг переказів, що надходять до Євросоюзу, лише незначно зріс — з 11,6 млрд євро в 2014 році до 13,5 млрд євро в 2022 році.
На європейські держави, які не входять до ЄС, припало 51% цих коштів (6,7 млрд євро). Далі йде Північна Америка (2,6 млрд євро, або 20%) та країни центральної та південної частини Африки (1,4 млрд євро, або 10%).
Інфографіка: ec.europa.eu
Інфографіка: ec.europa.eu
Нагадаємо, за даними Національного банку, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за 2023 рік склав 11,568 млрд доларів, що на 7,8% менше, ніж роком раніше (12,543 млн доларів).
Член Ради НБУ Василь Фурман раніше повідомляв, що річний обсяг грошових переказів до України від трудових мігрантів з початком повномасштабного вторгнення рф зменшився до 10−12 млрд доларів. До війни цифри були в межах 12−15 млрд доларів щорічно.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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