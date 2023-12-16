Перекази від заробітчан за час війни зменшилися на кілька мільярдів доларів — Finance.ua
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Перекази від заробітчан за час війни зменшилися на кілька мільярдів доларів

Казна та Політика
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Перекази від заробітчан за час війни зменшилися на кілька мільярдів доларів
Перекази від заробітчан за час війни зменшилися на кілька мільярдів доларів
Річний обсяг грошових переказів до України від трудових мігрантів з початком повномасштабного вторгнення рф зменшився до 10−12 млрд доларів.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав член Ради НБУ Василь Фурман.
«До війни цифри були в межах 12−15 млрд доларів щорічно», — зазначив Фурман.
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Після початку повномасштабного вторгнення рф, за його словами, річний обсяг переказів дещо зменшився — до 10−12 млрд доларів.
За 2021 рік трудові мігранти переказали в Україну рекордні 15 млрд доларів.
Нагадаємо, заступник Голови Національного банку Олексій Шабан раніше повідомляв, що за дев’ять місяців 2023 року фізичні особи в Україні з-за кордону отримали $4,5 млрд. 58% - це приватні транскордонні кредитові перекази на поточні рахунки в банках. 42% - ті, що виплачені через 14 міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами (лідери: Western Union, MoneyGram, RIA та PrivatMoney).
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В Україні запрацюють миттєві кредитові перекази. Так, вже з 2024 року платіжні операції стануть швидшими, адже з 1 квітня 2024 року учасники СЕП мають зараховувати кошти на рахунок отримувача протягом 1 години. А з 2025 року в Україні запрацюють миттєві кредитові перекази — кошти зараховуватимуться на рахунок отримувача за 10 секунд (мета — 2 секунди).
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За матеріалами:
Укрінформ
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