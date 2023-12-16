Перекази від заробітчан за час війни зменшилися на кілька мільярдів доларів — Finance.ua

Перекази від заробітчан за час війни зменшилися на кілька мільярдів доларів Сьогодні 08:12 — Казна та Політика

Перекази від заробітчан за час війни зменшилися на кілька мільярдів доларів

Річний обсяг грошових переказів до України від трудових мігрантів з початком повномасштабного вторгнення рф зменшився до 10−12 млрд доларів.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав член Ради НБУ Василь Фурман.

«До війни цифри були в межах 12−15 млрд доларів щорічно», — зазначив Фурман.

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Після початку повномасштабного вторгнення рф, за його словами, річний обсяг переказів дещо зменшився — до 10−12 млрд доларів.

За 2021 рік трудові мігранти переказали в Україну рекордні 15 млрд доларів.

Нагадаємо, заступник Голови Національного банку Олексій Шабан раніше повідомляв, що за дев’ять місяців 2023 року фізичні особи в Україні з-за кордону отримали $4,5 млрд. 58% - це приватні транскордонні кредитові перекази на поточні рахунки в банках. 42% - ті, що виплачені через 14 міжнародних систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами (лідери: Western Union, MoneyGram, RIA та PrivatMoney).

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В Україні запрацюють миттєві кредитові перекази. Так, вже з 2024 року платіжні операції стануть швидшими, адже з 1 квітня 2024 року учасники СЕП мають зараховувати кошти на рахунок отримувача протягом 1 години. А з 2025 року в Україні запрацюють миттєві кредитові перекази — кошти зараховуватимуться на рахунок отримувача за 10 секунд (мета — 2 секунди).

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Укрінформ За матеріалами:

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